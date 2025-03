Android Auto zřejmě dostane vylepšení, na které čekáme roky! Ocení ho snad každý

Reklama

Android Auto a ovládání klimatizace. Téma, které se pravidelně objevuje mezi nejžádanějšími funkcemi uživatelů, by se konečně mohlo stát realitou. Podle informací serveru 9to5Google byla v nejnovější beta verzi Android Auto 13.9 nalezena část kódu, která prozrazuje vývoj nových ovládacích prvků.

Jde o základní nastavení proudění vzduchu z ventilačního systému vozu, což je sice málo, ale aspoň něco. Aktuálně kód obsahuje jen pár řetězců: „control_temperature_hi“, „control_temperature_lo“ a samozřejmě možnost „off“. Docela divné je, že Google nepoužívá označení „hot“ a „cold“, místo toho volí „high“ a „low“. Buď máme co do činění s úplně prvotní fází vývoje, nebo se Google rozhodl jít vlastní, poněkud zvláštní cestou. Osobně bych tipoval, že jde spíš o intenzitu proudění vzduchu, nikoli o jeho teplotu.

Je potřeba zdůraznit jednu zásadní věc – ovládání teploty rozhodně nebude fungovat ve všech autech. K tomu, aby Android Auto mohlo komunikovat s klimatizací vašeho vozu, je zapotřebí hlubší integrace a přímá spolupráce s výrobcem automobilu. Funkce bude s největší pravděpodobností dostupná pouze v novějších modelech, které mají pokročilé infotainment systémy schopné takové propojení umožnit.

Android Auto Google LLC Instalovat (Free) Google Play

Ještě zajímavější je potenciální propojení s asistentkou Gemini, kterou Google testuje pro Android Auto. V nedávno uniklém videu bylo vidět, jak Gemini zvládá základní úkoly jako přehrávání hudby přes Spotify nebo odpovídání na jednoduché otázky. Pokud by do toho hodili i ovládání klimatizace, stačilo by říct: „Hej Gemini, zapni topení na maximum“ nebo „Nastav teplotu na 22 stupňů“ a bylo by hotovo.

Verze Android Auto, ve které byly tyto kousky kódu nalezeny, nese označení v13.9.151004. Pro běžné uživatele tento build nepřinesl nic zásadního – jen hromadu oprav chyb a úpravy v popisech některých funkcí. To nejzajímavější se skrývalo pod povrchem a čeká na svůj čas.

Jak by se vám líbila možnost ovládat teplotu vozu z Android Auto?

Zdroj: 9to5google