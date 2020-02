Android Auto nabízí podporu pro další vozy. Patří mezi ně i dvě škodovky

Oblíbená aplikace Android Auto, která uživatelům umožňuje propojit operační systém telefonu přímo s obrazovkou v kompatibilní autech, dostala další významnou aktualizaci. Během posledních týdnů nástroj například přinesl možnost vypnutí hlasitých notifikací nebo zobrazování rychlostních limitů na trase. V novém updatu se dočkáme zobrazování informací o počasí a do seznamu podporovaných vozidel pro Android Auto přibyla dvě nová vozidla Škoda.

Mezi nově podporovaná auta se dostalo třeba třináct vozů Volkswagen nebo šest vozů Mazda. Celkově do nástroje přibylo přes 70 vozidel. Jde o nejnovější, ale i starší modely. Do seznamu kompatibilních vozů pro Android Auto přibyly také modely Škoda Scala a Kamiq vyráběné od roku 2019. Všechny nově zařazené automobily by už měly být v tento moment schopné se přes aplikaci připojit.

Další novinkou v nástroji Android Auto je rozšířené zobrazování informací o počasí. Na obrazovce by se nově měla kromě teploty zobrazovat také ikona znázorňující aktuální podmínky. Půjde o symboly pro slunečné, deštivé či zamračené počasí nebo sněžení. Do budoucna se prý počítá i s tím, že by aplikace informovala o počasí v cílové destinaci.

Zdroj: apolice, 9to5