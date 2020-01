No hurá. Aplikace Android Auto umožní vypnout hlasité notifikace

Řídit, věnovat se vozovce a poslouchat třeba i hudbu. Co může takovou idylku narušit? V podstatě asi milion věcí, ale od jedné byste to nečekali. Od aplikace, kterou jste si pořídili právě pro pohodlnější jízdu a bezpečnější spojení auta s telefonem bez jeho riskantního držení v ruce. Jasně, můžeme tu polemizovat i o nebezpečnosti manipulace s obrazovkou na středovém sloupku, ale to bychom šli moc mimo téma. Řeč je tu teď o aplikaci Android Auto, která umožňuje v kompatibilních vozech zobrazovat informace z telefonu na zabudovaném displeji. I když jde o velmi praktický nástroj, doposud měl jednu zvláštní vadu. Když jste měli z telefonu do auta puštěný zvuk, třeba hudbu, z reproduktorů se ozývaly také příchozí notifikace. Což je přesný opak toho, co by aplikace, mimo jiné určená i k odpoutání pozornosti od telefonu, měla dělat. Google si to naštěstí uvědomil a v nové verzi Android Auto už nabídne vypnutí pro hlasité notifikace.

Nová možnost se objevila ve formě jednoduchého přepínače v nastavení aplikace ve verzi 5.0.500224. A i když jde rozhodně o chválihodnou iniciativu, stále to není dokonalé. I když už nás nebude rušit rozptylující a otravný zvuk, na obrazovce prý stále zůstávají zaseknuté notifikace grafické. Takže se stejně dřív nebo později obrazovce musíte kvůli nim věnovat. Dá se ale očekávat, že jde jen o nevyhnanou mouchu, které se Google brzy zbaví. Možnost vypnutí pro hlasité notifikace v Android Auto určitě vítáme. A předpokládáme, že i její uživatelé. V ČR není oficiálně ke stažení, ale nebojte, můžete se k ní v pohodě dostat z alternativních zdrojů. Šťastnou cestu!

Zdroj: XDA