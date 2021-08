Android Auto mizí z obrazovek mobilů. Šanci dostane Asistent

Společnost Google se rozhodla postupně ukončovat působnost aplikace “Android Auto for phone screens” která zajišťuje zobrazení tohoto populárního řidičského nástroje na obrazovkách chytrých telefonů. Namísto něj dostane prostor Asistent se svým dříve oznámeným režimem pro řízení. Přichystaného střídání si všimli testeři čtvrté veřejné beta verze systému Android 12, která v Pixel telefonech o změně oficiálně informuje.

Android Auto for phone screens Google LLC

K běžnému prostředí Android Auto, které je primárně určeno pro displeje a zvukové systémy ve vozidlech, přidal Google do Obchodu Play speciální aplikaci “Android Auto for phone screens” v roce 2016. Nejprve v USA a poté i v dalších zemích umožnila řidičům vytvořit stejné prostředí s velkými ikonami a snadným ovládáním i na displeji telefonu. Třeba ve starších autech, kde běžné AA nefunguje. V roce 2019 pak americký gigant oznámil příchod “driving mode” pro Asistenta, který by měl velmi podobnou aplikaci nahradit. Chvíli byl klid, nicméně teď k tomu evidentně dojde.

Zatím se zdá, že nahrazení jedné funkce druhou (pro Google naprosto typická věc), nastane v rámci Androidu 12. V tomto systému už mobilní vzhled AA hlásí, že bude vystřídán. Některým majitelům Pixel mobilů už se starší aplikace ani neukazuje v Obchodě Play. Je otázkou, zda takto nově vybavený Asistent nahradí svého předchůdce i u starších mobilů. Na to ale asi bude muse odpovědět Google v nějakém oficiálním prohlášení.

Zdroj: XDA