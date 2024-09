Google pravděpodobně chystá integraci Gemini do Android Auto

Nová funkce by mohla přinést Gemini Live do aut s Android Auto

Služba bude zřejmě vyžadovat předplatné Google One AI Premium

Pamatujete si na K.I.T.T.a, inteligentní auto z legendárního seriálu Knight Rider? Google se rozhodl po svém přenést tuto sci-fi vizi do reality. Samozřejmě nebude nutné vlastnit Pontiac, postačí vám jakýkoliv moderní automobil s podporou Android Auto.

Vývojáři, kteří se podívali pod kapotu aplikace Android Auto v12.8.143544, našli několik vodítek naznačujících integraci Gemini. Nejviditelnějším znakem je nová ikona jiskry, která se v poslední době stala symbolem umělé inteligence v produktech Googlu, zejména nových Pixelech. Ta se v kódu objevuje pod názvem „kitt“, což je pravděpodobně kódové označení pro Gemini v Android Auto. Jak symbolické, že?

Ale to není vše. V kódu se objevují i zmínky o „GeminiLiveAssistantAction“ a řetězce jako „Start conversation“. To všechno naznačuje, že Google plánuje přinést do aut také funkci Gemini Live. Pokud jste s ní ještě nepřišli do kontaktu, jde o pokročilou verzi chatbota Gemini, která umí vést plynulou konverzaci a reagovat na komplexní dotazy. Zatím však funguje v češtině tak napůl. Umí sice odpovídat, ale česky nerozumí, jak jsem zmínil třeba v recenzi Pixelu 9 Pro XL.

Otázkou zůstává, jak přesně bude Gemini v autě fungovat. Mohlo by jít o vylepšeného hlasového asistenta, který by dokázal nejen ovládat funkce auta (to si dokážu představit hlavně u aut s Android Automotive), ale třeba i plánovat trasy, vyhledávat informace o zajímavých místech na cestě nebo bavit posádku během dlouhých jízd. Možnosti jsou takřka neomezené.

Gemini Live Is WILD | Hands-on with Google’s new conversational AI

Je důležité poznamenat, že asistent Gemini Live je v současnosti dostupný pouze pro předplatitele služby Google One AI Premium, která vychází na 549,99 Kč. Dá se tedy předpokládat, že i v autě bude tato funkce vázána na předplatné.

Samozřejmě, jak to tak bývá s funkcemi objevenými v kódu aplikací, není jisté, zda a kdy se Gemini v Android Auto skutečně objeví. Google může své plány vždycky změnit nebo odložit.

Jak se vám zamlouvá myšlenka Gemini Live ve vašem autě?

Zdroj: AndroidAuthority