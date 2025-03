Android Auto 14.0 odhalilo zajímavé novinky! Oceníte je (nejen) pokud využíváte Mapy Google

Google před několika dny uvolnil první beta verzi Android Auto 14.0, která se zatím nedostala k běžným uživatelům. Ti tak musí spoléhat na beta program nebo počkat na veřejné vydání, které by mělo podle odhadů přijít v následujících týdnech. Nová verze nepřináší žádné revoluční změny, pohled pod kapotu kódu aplikace však prozrazuje několik zajímavých novinek, na kterých americký gigant v současnosti pracuje.

Co se skrývá v kódu Android Auto 14.0?

Předchozí verze Android Auto 13.9, která se již masivně šíří mezi uživatele, obsahovala první náznaky implementace ovládání teploty jako nativní funkce Android Auto. Nebylo však jasné, v jakém kontextu by tato funkce měla fungovat. Nová beta pokračuje v tomto trendu a dále nám rozšiřuje obzory o tom, jak bude ovládání klimatizace ve vozidle pracovat.

V kódu aplikace Android Auto 14.0 lze najít řetězce související s přepínači pro přední a zadní odmrazování:

<string name="control_defrost_front">FRONT</string>

<string name="control_defrost_rear">REAR</string>

Tyto funkce zatím nejsou aktivní v současné beta verzi aplikace, ale jejich přítomnost naznačuje, že se Google chystá výrazně rozšířit možnosti ovládání klimatizace přímo z rozhraní našich automobilů.

Ovládání upozornění v Google Mapách

Další zajímavou novinkou, kterou lze vyčíst z kódu aplikace, je příprava na zavedení nových možností kontroly upozornění z Map Google v rámci Android Auto. Vývojáři zřejmě pracují na nové sekci „Upozornění“ v nabídce nastavení, která by mohla obsahovat přepínač pro hlášení o incidentech.

<string name="ALERT_SETTINGS_CATEGORY_TITLE">Alerts</string>

<string name="NAVIGATION_ALERT_SETTING">Get alerts for reported incidents and other conditions that may impact your drive</string>

Kdy se dočkáme finální verze?

Vzhledem k tomu, že v aktuální beta verzi nejsou přímo viditelné změny pro koncové uživatele, je pravděpodobné, že Google prostřednictvím Android Auto 14.0 především opravuje existující chyby nebo připravuje půdu pro spuštění dalších funkcí v budoucnosti.

Android Auto 14.0 by se mělo dostat do stabilní verze a následně ke všem uživatelům v průběhu následujících týdnů. Google obvykle vydává aktualizace Android Auto v pravidelném cyklu, takže pokud nedojde k žádným komplikacím, mohli bychom se finální verze dočkat do konce března.

Používáte Android Auto pravidelně a oceníte tyto chystané novinky? Nebo byste od Googlu ocenili spíše jiná vylepšení? Dejte nám vědět v komunitě.

Kterou z novinek byste v Android Auto ocenili nejvíce?

Zdroj: 9to5google