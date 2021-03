7 zajímavých aplikací a 8 her nyní zdarma na Google Play. Vyberete si?

Vývojáři aplikací a her občas přináší akce, skrz které nabízejí své placené výtvory zdarma. V současné době jsou na Google Play na Android zajímavé hry a aplikace, které jsou normálně placené dočasně zdarma. Samozřejmě, že až akce skončí, zůstanou vám ve vaší knihovně a můžete si je tak stáhnout kdykoliv později. V dnešním výběru se nachází spousta užitečných aplikací a zábavných her, ze kterých si třeba vyberete i vy. Akce je časově omezená a tak pokud máte o některé z aplikací zájem, měli byste si je nainstalovat co nejdříve. Mezi zajímavé aplikace, které jsou nyní zdarma patří třeba Miracast For Android to TV. Ve výběru jich ale samozřejmě naleznete více.

Google Play Android aplikace zdarma

Simple Nav Bar - Navigation Bar - Simple Control The Elegant apps

Home Workouts Gym Pro (No ad) Hazard Studio

Miracast For Android to TV MiracastForAndroidToTv

SUI File Explorer PRO Suifitime

Decimal to Fraction Pro GK Apps

Speed View GPS Pro luozirui

Equalizer Bass Booster Pro HowarJran

Google Play Android hry zdarma

Hero's 2nd Memory : Offline Shooting RPG EASTMOON

Merge Monster VIP - Offline Idle Puzzle RPG EASTMOON

Shadow of Death: Dark Knight - Stickman Fighting Bravestars Games

Superhero Armor: City War - Robot Fighting Premium UbiMob

Deadly Traps Premium - Adventure of Hell BT STUDIOS

Superheroes Junior: Robo Fighting - Offline Game UbiMob

Superhero Fruit 2 Premium: Robot Fighting Zala Games

Surface Trimino: increase the area. Casual game AppSoGreat

