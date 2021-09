Už nějakou dobu víme, že Microsoft přinese do Windows 11 podporu pro Android aplikace, ovšem tato funkce bude dostupná až někdy v příštím roce. Nyní si však redaktoři z XDA-Developers všimli další zajímavosti.

Xbox a Android aplikace? Možná brzy realita

V obchodě Microsoft Store se objevila aplikace Windows Subsystem for Android, kde je jako kompatibilní zařízení kromě PC uveden také Xbox. Jako minimální požadavek aplikace vyžaduje Xbox One. Zatím není jasné, zda se jedná o pouhou chybu nebo o nechtěné odhalení něčeho, co chtěl Microsoft představit až později.

Tento krok by však dával smysl hned z několik důvodů. Umožnil by totiž na Xboxu spouštět Android hry, což by dávalo smysl pokud by bylo vše dobře optimalizované, ovšem zajímavější nám přijde možnost spouštět některé streamovací služby, které v Microsoft Store nenalezneme.

Dával by vám takový krok smysl?

Zdroj: XDA-Developers