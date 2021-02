Minulý víkend jsme se společně podívali na skvělé iOS aplikace, které na Androidu chybí. Za naším seznamem si stojíme a aplikace, které jsme vyjmenovali v našem článku bychom určitě ocenili i na Androidu. Ovšem ani jablíčkáři to nemají jednoduché a kvůli uzavřenosti iOS přichází o skvělé aplikace, které jsou na Androidu naprostým standardem. Dnes se tedy podíváme na skvělé Android aplikace, které iOS nemá.

Wifi Analyzer

Tarify jsou sice rok od roku výhodnější, ale přesto jsme nuceni u nás používat veřejné Wi-Fi sítě. Ať už jde o kavárny, obchodní domy nebo supermarkety. Aplikace Wifi Analyzer dokáže vyhledávat Wi-Fi sítě ve vašem okolí a následně analyzuje sílu signálů, takže se nemusíte spoléhat pouze na indikátor vašeho telefonu. Snadno si tak najdete nejlepší signál a kromě jiného umí aplikace řešit problémy s domácí Wi-Fi sítí.

Wifi Analyzer farproc

How to speed your WIFI with the WIFI Analyzer app | 2019

Android Auto

Samozřejmě máme na mysli stand-alone aplikaci Android Auto. Apple CarPlay je jistě zdatným konkurentem, ovšem aplikace přímo v telefonu jablíčkářům chybí. Jakmile máte nějaké vozidlo, které CarPlay nepodporuje, máte automaticky smůlu a nemůžete funkce využívat. Naproti tomu aplikace Android Auto nabízí veškeré funkce, které potřebujete využívat a je jedno, jestli máte nejnovějšího bavoráka nebo 20 let starou oktávku.

Android Auto - Google Maps, Media & Messaging Google LLC

Flynx

Flynx je aplikace, o které jsme se sami dozvěděli asi před půl rokem a za nás jde o jednu z vůbec nejužitečnějších Android aplikací. A co vlastně umí? Ve stejném stylu, ve kterém máte Messenger bubliny umí dát do podobných bublin webové stránky. Pokud jste tedy v jedné aplikaci, můžete si otevřít Flynx a nemusíte se neustále přepínač do prohlížeče. I v tomto případě mají jablíčkáři smůlu a žádnou podobnou aplikaci nemají.

V Android Auto půjde měnit vzhled, zamknete ho před dětmi a spustí i hry čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Flynx - Přečtěte si web chytře InfiKen Labs

Emulátory

Zde budeme trochu obecnější, protože emulátorů na Android je celá spousta. Zmínit můžeme PPSSPP PSP Emulator, ClassicBoy nebo My Boy! Free GBA Emulator. A co vlastně tyto emulátory umožňují? Přece pohodlně si zahrát hry vašeho dětství přímo v telefonu. Co takhle třeba GTA Vice City Stories nebo NHL 07 na cestách? Boží záležitost. Je třeba dodat, že musíte mít dostatečně výkonný telefon na přehrání některých náročnějších her. Na iPhone lze některé emulátory dostat, ovšem jde o dosti složitý proces, který se navíc ne vždycky povede.

PPSSPP - PSP emulator Henrik Rydgård

PPSSPP – PSP Emulator – Android – 2020 – Easy Set Up And Games!

aDownloader

Apple neumožňuje vývojářům na App Store publikovat cokoliv by mohlo produkovat nějakou nelegální činnost. Mezi to samozřejmě patří i torrenty. Pro Google to ale není žádný problém a v Obchodě Play naleznete několik torrent klientů, přičemž jeden z nejlepších je aDownloader. Je zcela na vás, jak budete aplikaci využívat ale bezesporu je mnohem pohodlnější věci dostávat přímo do telefonu, než je nejdříve stahovat do PC a následně je kabelem přetahovat. Bezesporu patří mezi nejlepší Android aplikace které iOS nemá.

aDownloader - torrent download Ansha Team

Jaké další aplikace vám na iOS chybí?