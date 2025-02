Android 16 má novou zbraň proti scammerům. Prostě vám nedovolí si je pustit do telefonu

Reklama

Jednou z mnoha taktik, které scammeři používají, je přesvědčení oběti k instalaci malware, který jim pak umožní telefon ovládnout. Dostat malware do telefonu přitom není úplně jednoduché, systém totiž obsahuje několik ochran. Útočník ale oběť zmanipuluje a při instruktáži, jak ochrany obejít, funguje lépe než oficiální podpora.

Blokování kritických operací v Androidu 16

Jak scammer manipuluje

Útočníci využívají různých technik sociálního inženýrství. Přesvědčí oběť, že jsou její peníze v ohrožení. Rozšiřuje se i taktika vydávání se za rodinné příslušníky. Obeť je tak ve stresu a udělá i to, co by běžně neudělala. Google v systému Android 16 zavádí omezení, kdy některé operace, typické pro tyto útoky, nebude možné používat během hovoru.

Vychází se z toho, že útočník bude muset hovor přerušit, aby oběť mohla dokončit rizikové roky. A v tom okamžiku už bude větší pravděpodobnost, že si uvědomí podezřelost situace a všimne si i varovných hlášení. Jedním ze zobrazených varování bude totiž upozornění, že podvodníci často požadují tuto akci během hovorů a doporučuje opatrnost, pokud jsou naváděni neznámým volajícím.

Stali jste se terčem scammerského útoku?

