Android 16 bude mít ještě lepší zabezpečení vašich dat v případě krádeže telefonu. Tohle tu mělo být už dávno!

V okamžiku, kdy vám někdo ukradne telefon, nastoupí mnoho starostí. Jednou z nich je snaha jej lokalizovat a získat zpátky. To ale nemusí být reálné, pokud jej vidíte třeba někde v cizině. Neméně důležitá snaha by měla směřovat k tomu, aby zloděj nemohl zneužít vaše data. A zde Google opět zapracoval a do systému Android 16 zabudoval velice zajímavé vylepšení.

Už nyní se telefon v případě krádeže uzamkne. Jenže se jedná o běžné uzamčení, jako byste jej třeba nechali ležet na stole a odešli. Prolomit jej není snadné, ale není to ani nemožné. Jak si všimli analýzou kódu specialisté z Android Authority, v systému přibyla funkce Secure Lock (bezpečné uzamčení).

Android již nyní obsahuje funkci Kontrola identity, která mimo bezpečná místa požaduje kromě hesla i biometrické údaje. Běžné zabezpečení totiž selhává v případě, že k odemykání používáte heslo, PIN nebo gesto a zloděj měl možnost jej odpozorovat. Nový způsob uzamčení ale funguje tak, že se telefon doslova obrní a zkombinuje oba přístupy. Kromě toho se přestanou zobrazovat oznámení, nejde stáhnout horní lištu a co je hlavní, k odemčení je potřeba kombinace primárních zabezpečovacích informací (heslo, PIN…) a biometrického ověření.

Kombinace výše uvedených opatření poskytuje už prakticky dokonalou ochranu před zneužitím vašich dat. Kombinovaný způsob odemykání chrání před situací, kdy útočník zná heslo, ale nemá vaše biometrické údaje a také před opačnou situací, kdy dokáže podvrhnout biometrické údaje, ale nezná heslo. Blokování oznámení chrání před vyzrazením případných soukromých informací, pokud uživatel má povolené jejich zobrazení na zamykací obrazovce.

