Přestalo na vašem Samsungu fungovat Android Auto? Řešení je jednoduché

V některých případech přestalo po listopadové aktualizaci fungovat Android Auto

Problém se týká jen telefonů Samsung a zdaleka ne všech uživatelů

Na vině je aktivace příliš striktního zabezpečení

Na internetu se objevily stížnosti na nefunkční Android Auto po listopadové aktualizaci na telefonech Samsung. Problém nepostihl všechny a není ani jasné, podle jakého vzoru se to stalo. Ať je to jak chce, u některých uživatelů po instalaci listopadové aktualizace najednou přestalo Android Auto fungovat. Na vině je nové zabezpečení, o kterém jsme už psali.

Konkrétně jde o nastavení Maximální omezení u Automatického blokování. To způsobí, že port USB je možné použít pouze k nabíjení a není možné přes něj jakkoliv přenášet data. A protože Android Auto data přenášet potřebuje, přestane fungovat. Co není jasné, je důvod, proč se toto nastavení aktivovalo. Za normálních okolností by totiž mělo zůstal vypnuté. Objevily se dohady, že to může souviset s instalací pomocí sideloadingu. To dělají uživatelé, kteří se nemohou dočkat nových funkcí a stahují instalační balíčky z internetu. Ale potvrzena tato spekulace nebyla.

Pokud patříte mezi postižené, jděte do Nastavení, Zabezpečení a soukromí. Tam najděte Automatické blokování a úplně dole je položka Maximální omezení. Klikněte na ni a ověřte, jestli není povolena. Pokud ano, přepněte přepínač do polohy vypnuto. Můžete zvážit i vypnutí funkce Automatické blokování, ta by ale už vadit neměla. Pro její deaktivaci je třeba zadat PIN nebo biometrické ověření (to je ta tmavá část videa).

Připomínáme, že funkce Maximální omezení nezpůsobí jen problémy s Android Auto, ale také obecně při pokusu přenést přes kabel jakákoliv data. Pokud telefon připojujete například k počítači nebo používáte externí úložiště přes USB OTG, doporučujeme funkci také vypnout.

Narazili jste na problém s Android Auto?

Zdroj: Reddit