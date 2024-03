Dnešní displeje využívají snímkovou frekvenci až 144 Hz

Mnoho her pro Android je ale uzamčeno na snímkové frekvenci 60 Hz

Vypadalo to, že Android 15 umožní toto nastavení přepsat, zázrak se ale nekoná

Před nedávnem proběhly internetem zprávy o tom, že Android 15 obsahuje nastavení, které umožní přepsat snímkovou frekvenci u her. Byla by to výborná možnost, protože některé hry mají nastavené omezení na 60 snímků za sekundu, i když displej umí 120 nebo dokonce 144 Hz a hardware by to také zvládal.

Hry omezují snímkovou frekvenci

Hráči se těšili, že bude možné odemknout vyšší zobrazovací frekvence a hry tak budou mít jemnější pohyb.

S vydáním Androidu 15 Developer Preview 2 má nyní stránka možností pro vývojáře Androidu nastavení zakázat výchozí snímkovou frekvenci pro hry, které “zakáže omezení maximální snímkové frekvence pro hry při 60 Hz”. Když hráči uviděli viděli tento přepínač, byli nadšeni vyhlídkou na funkci, která by jim konečně umožnila hrát jejich oblíbené hry při nativní obnovovací frekvenci jejich zařízení. Bohužel tato funkce bude fungovat pouze s poměrně malým počtem her.

Podle komentářů kódu pro vlastnost systému je tato funkce určena k pokrytí scénáře, kdy hra nenastavila vlastní požadovanou snímkovou frekvenci. Jinými slovy, přepínač zakázat výchozí snímkovou frekvenci pro hry v systému Android 15 bude fungovat pouze pro tituly, které explicitně nenastavují vlastní maximální snímkovou frekvenci. Většina her ale snímkovou frekvenci specifikuje, aby byl zajištěn stabilní a konzistentní zážitek, takže pravděpodobně není mnoho her, na kterých bude tato funkce fungovat.

Kromě toho má toto nové přepsání nižší prioritu než jakékoli zásahy do herního režimu nastavené výrobcem OEM. Například Android 13 přidal omezení snímkové frekvence jako dostupnou intervenci do rozhraní API herního režimu Androidu. Pokud se výrobce rozhodne omezit snímkovou frekvenci konkrétní hry pomocí tohoto zásahu, pak nebude nová funkce Androidu 15 pro tuto hru fungovat.

Ve zdrojovém kódu Androidu jsou náznaky, že tuto funkci bude používat služba Game Manager pro Android, což je základní systémová služba používaná rozhraním API herního režimu Androidu. Je tedy možné, že bude na herní panel Androidu přidán výraznější přepínač orientovaný na uživatele. Prozatím je však tato funkce skryta za možnostmi vývojáře právě proto, že ve skutečnosti není určena pro uživatele. Pokud najdete hru, která na toto nastavení bude reagovat, je to jen plus a zajistí vám to lepší herní zážitek. Příkladem takové hry je třeba Minecraft.

Zdroj: Android Authority