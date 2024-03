Android 15 si zamilují hráči her! Jakou novinku nabídne?

Android 15 bude obsahovat celou řadu zajímavých a užitečných novinek

Hraní her na mobilních telefonech je velmi populární, výrobci se ale hráčům nevěnují

Chystaný Android 15 bude obsahovat novou funkci, která potěší snad všechny hráče na světě

Google už intenzivně testuje operační systém Android 15 a pokud máte některý z podporovaných telefonů Google Pixel, můžete se do testování zapojit a novinky sami zkoušet. Nezapomeňte ale, že testovací sestavení nemusí fungovat za všech okolností na sto procent…

Co se týká hráčů mobilních her, můžeme konstatovat, že zase tak moc herních telefonů na trhu nenajdeme. Současně ale platí, že poptávka je evidentně malá a dokáží ji uspokojit telefony ROG respektive RedMagic. Na hráče si ale (konečně) vzpomněli vývojáři Google!

O co se jedná? Většina současných mobilních telefonů už nabízí displeje s obnovovací frekvencí 120 Hz. Při běžném používání telefonu vás potěší rychlejší a plynulejší animace, právě při hraní her se ale výhody vyšší frekvence mohou projevit naplno. Slovíčko mohou je ale použito záměrně – ačkoliv váš mobilní telefon může mít displej s vysokou obnovovací frekvencí (ať už to bude 120 Hz nebo 144 Hz), pokud vývojář hru nepřizpůsobil, pak vám zkrátka pojede se 60 snímky za vteřinu. Je přitom úplně jedno, jestli by váš telefon vyšší frekvenci zvládl nebo ne.

Smutným “premiantem” v tomto směru dlouho bylo PUBG Mobile, kde jste nejenom nemohli hrát s nejvyšší frekvencí, ale u spousty extrémně výkonných strojů ani nebylo možné hrát hru s nejvyššími detaily. Vývojáři jednoduše tuto položku v nastavení vyhradili jen pro několik málo telefonů. V ruce jste sice měli nejnovější vlajkovou loď, hra ale vypadala stejně jako na telefonu s poloviční cenou.

Android 15 pomůže, ale nečekejte zázraky!

S příchodem operačního systému Android 15 ale dojde k výraznému zlepšení situace. Ve vývojářských možnostech se objevila funkce, která umožňuje vypnutí základního limitu u obnovovací frekvence displeje, který je nastavený na 60 Hz. To samozřejmě neznamená, že všechny hry na vašem telefonu najednou poběží rychleji a lépe.

Prakticky ale povolením této funkce můžete jedině získat. Pořád ale samozřejmě bude rovněž záležet na tom, jak je hra naprogramována a na jakém telefonu ji spouštíte. Pokud ale máte ve svém telefonu výkonné procesory od společností jako Qualcomm nebo Mediatek a navrch spoustu operační paměti, hraní her se posune s Androidem 15 kupředu. Ukrytí nové funkce do vývojářských možností ale naznačuje, že funkce bude určena především zkušenějším uživatelům a vývojářům.

Těšíte se na Android 15?

Zdroj: X