Android 14 míří do loňské vlajkové lodě. Kdo ji vyrobil?

Tento týden dorazila aktualizace do loňské vlajkové lodě od Sony

Hodnotit podporu telefonů Sony XPERIA je velmi ošemetné, výrobce si zaslouží pochvalu a kritiku současně. Za rychlost uvolňování aktualizací si pochvalu zaslouží, Sony XPERIA 1 IV je už několikátým telefonem Sony, který Android 14 dostal. S délkou podpory je to bohužel mnohem horší…

Sony XPERIA 1 IV je loňskou vlajkovou lodí, cena telefonu se stále pohybuje na hranici 25 tisíc korun a to není málo peněz. Pokud se ale nestane zázrak, bude Android 14 poslední velkou aktualizací tohoto přístroje a to je prostě špatně. Telefon na trh dorazil s Androidem 12, Sony přitom garantuje pouhé dvě aktualizace operačního systému. Přitom konkurence za stejnou cenu nabízí 3-4 aktualizace, navíc tomu odpovídá delší podpora v oblasti uvolňování bezpečnostních záplat.

Android 14 přináší lepší bokeh efekt. Není to málo?

Android 14 od Sony nepřináší velké změny, zmiňovali jsme to už v článku o aktualizaci pro Sony XPERIA 1 V. Hlavní novinkou je výrazně vylepšený bokeh efekt (neboli česky rozostřené pozadí) ve fotoaparátu, vůbec by mi ale nevadilo, kdyby zkusili vývojáři Sony přinést více změn. Poslední roky v tomto směru Sony přešlapuje na místě, navíc postupně ukončili vývoj řady skvělých XPERIA aplikací, které bylo radost používat.

Zpátky k modelu Sony XPERIA 1 IV – pořád doufám, že výrobce svůj postoj k aktualizacím přehodnotí a do telefonu příští rok pustí alespoň Android 15. Telefony Sony nabízí velmi specifický vzhled a je dobře, že je na trhu najdeme. Ale nebylo by špatné, kdyby se výrobce aspoň trochu přizpůsobil současným trendům. A není to jen o délce podpory, Sony by se mělo naučit své přednosti trochu prodat. Ostatně oznámit Android 14 jen drobnou zmínkou o bokeh efektu mi nepřijde nejlepší…

