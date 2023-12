Samsung jich prodal miliony. Kdo dostal Android 14?

Samsung sice neuvolnil Android 14 jako první na světě, ale nabral zběsilé tempo

Každý týden dostávají aktualizaci další a další mobilní telefony, klidně několik let staré

Nejnovějším modelem s očekávanou aktualizací je Samsung Galaxy A52 5G

Právě tento mobilní telefon společně s modelem Samsung Galaxy A52S 5G patřil před dvěma lety k nejoblíbenějším telefonům na trhu, Samsung jich prodal obrovské množství a určitě byste ve svém okolí našli někoho, kdo Galaxy A52 5G stále používá.

Áčkové Samsungy nejsou nejlepší mobilní telefony na trhu a vlastně ani úplně neexcelují v poměru cena versus výkon. Ale nabízí elegantní design, vyváženou nabídku funkcí, velmi slušné fotoaparáty a ve střední třídě nadprůměrnou podporu. Tenhle mix zatím zaručuje úspěch!

Pokud tedy vlastníte Samsung Galaxy A52 5G, zkontrolujte si v telefonu dostupnost aktualizací. Společně s novým Androidem 14 se můžete těšit na novou verzi uživatelského rozhraní One UI 6. Nečekejte zásadní a revoluční změny, to ale za mě vůbec nevadí, už současná kombinace fungovala velmi slušně. Ne že by nebylo co vytknout, ale díváme se na mobilní telefon, který už má něco za sebou a nepatří ke žhavým novinkám.

Ostatně na internetu v posledních týdnech začínají kolovat první snímky chystaného Galaxy A55, který opět posune oblíbenou „áčkovou“ řadu od Samungu o kousek kupředu. Největší pozornost ale samozřejmě budí řada Galaxy S24. Její představení je takřka za rohem.

Už máte ve svém telefonu Android 14?

Zdroj: gizmochina