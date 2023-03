Super funkce: Android dostane bezpečnější zadávání PINu

Odemykání telefonu či tabletu pomocí PINu je pro velkou spoustu uživatelů zlatou střední cestou mezi dostatečným zabezpečením a rychlostí vstupu do systému. Pokud danou číselnou kombinaci nikdo jiný nezná (lepší je přitom samozřejmě šestimístná než čtyřmístná), do zařízení se vám jen tak nedostane. Existuje však celkem banální možnost, jak PIN zjistit, aniž by dal majitel mobil či tablet z ruky. Někdo jiný se prostě pozorně podívá, jak se kombinace zadává. Tuto možnost se nyní pokusí Android eliminovat. Řešení už se testuje ve verzi Android 13 QPR3 Beta

Problém se sledováním zadávání jednotlivých číslic je za běžných okolností v tom, že po klepnutí se podbarví vybrané políčko a zvolená číslice je na krátkou chvíli i vidět, než se promění na tečku či hvězdičku. Pozornému pozorovateli, případně někomu, kdo si zvládne tento proces třeba natočit, pak nedělá velký problém kombinaci rozklíčovat. Zmíněné dva prvky by měly jít v dalších verzích Androida úplně vypnout.

Podbarvování stisknutých číslic i jejich přímé zobrazování v řádku s PINem bude eliminovat funkce zvaná Enhanced PIN privacy (český název zatím nemáme, ale může znít například Vylepšené zabezpečení PINu). Související přepínač bude k dispozici v nastavení odemykání obrazovky a bude dělat to, co už asi tušíte. Po aktivaci nebude rozhraní se zadáváním číselné kombinace téměř nijak vizuálně interagovat a vidět půjdou jen zadané tečky. Tato bezpečnostní novinka bude sice fungovat na úkor pohodlí a kontroly, ale mnoha lidem jistě přijde vhod.

Jaký typ odemykání displeje používáte?

Zdroj: 9to5