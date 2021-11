Jaké novinky má nový Android 12L pro obyčejné telefony?

Když Google na konci října ukázal speciálně upravený systém Android 12L, mluvilo se hlavně o jeho poslání padnout na míru potřebám ohebných telefonů. Nicméně i obyčejné mobily s nudným plochým displejem mohou z této varianty těžit a novinek je pro ně vlastně celkem hodně. Pojďme se společně mrknout na ty nejzajímavější.

Přepínání tapety z kontextového menu na ploše. Pro změnu pozadí nebude nutné otevírat nastavení mobilu či jinou nabídku. Tzv. “quick wallpaper picker” dá uživateli na výběr současnou tapetu a čtyři další.

Sdílení hovorů mezi Pixelem a Nest Hub. Po spárování Pixel telefonu se zařízením Nest Hub bude možné z této domácí ovládací jednotky rovnou zvedat a také zahajovat hovory. A to i hlasem. Současně přibude možnost hovor z telefonu do Hubu přesměrovat.

Návrat ovládání hlasitosti u “cast” zařízení. Z blíže neupřesněných důvodů (prý za to mohly nějaké úřední spory) zmizela z dvanáctého Androida možnost ovládat na dálku hlasitost “castovacích” zařízení z mobilu. Android 12 L má tuto možnost navrátit.

Veřejné zpřístupnění dynamického vizuálního režimu Monet. Společně se systémem Android 12 přišel styl Material You a Pixel telefony dostaly režim Monet, který umožňuje dynamicky reagovat na různé designové prvky na displeji. Nový Android dá Monet k dispozici dalším výrobců, i když mnozí už pracují na vlastních řešeních tohoto efektu.

This is interesting. The source code for Monet (Android 12's wallpaper-based theme system) will be released with Android 12L, but based on this code change for the Material Components library, it looks like a bunch of OEMs are implementing dynamic color support themselves. https://t.co/Oufh9zxDnZ pic.twitter.com/9obGYbbMDC

Google vyhledávání dostává na Androidu jednu z největších změn posledních let čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) November 11, 2021