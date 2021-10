Google ukázal Android 12L. Co umí a kterým strojům je určen?

Společnost Google před pár hodinami vypustila do světa vývojářský náhled (preview) systému Android 12L. Písmenko “L” v názvu značí “large” neboli “velký” a tato speciální verze Androida přinese novinky a plno úprav v UI pro velké obrazovky v Chromeboocích či tabletech a také ohebných displejích. Pozornost bude upřena například i hezčímu a efektivnějšímu celoobrazovkovému zobrazení aplikací v těchto zařízeních. Z toho důvodu nachystal Google i nové prostředí pro vývojáře, aby svá díla mohli připravit.

Panel s notifikacemi, nabídka s rychlým nastavením, zamykací obrazovka, základní plocha… to všechno by mělo ve zmíněných přístrojích po příchodu systému Android 12L vypadat jinak. Hodně prostoru dostane například rozdělení obsahu do dvou sloupců. Na velkých obrazovkách budou některé prvky posunuty na okraj, ohebné telefony se zase dočkají plynulejšího “roztahování” obsahu při plném rozevření.

Pro efektivnější multitasking ve více oknech či částech rozdělené obrazovky Google chystá úplně novou nabídku aplikací. Podobnou, jakou mají nyní například telefony Samsung Galaxy Fold a jejich One UI. Myslí se i na aplikace, které na velký či ohebný displej připraveny nejsou a nebudou. O ty se bude starat nový režim kompatibility. Naopak aplikace, které budou na takové obrazovky prokazatelně připraveny, dostanou vlastní kategorii či zvýraznění v Obchodě Play.

Vydání je naplánováno na začátek roku 2022 tak, aby korespondovalo právě s příchodem prvních Android 12 Chromebooků, tabletů a flexibilních mobilů. Google jako příklad uvádí Lenovo P12 Pro.

Co říkáte na aktuální ukázky z Android 12L?

Zdroj: Google