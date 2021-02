Android 12 radikálně změní vzhled po vzoru Apple iOS. Co na něj říkáte?

První vývojářská verze Android 12 přijde co nevidět a podle uniklých snímků se bude jednat skutečně o revoluci minimálně co se vzhledu týče. První uniklé obrázky nám ukazují, jak bude Android 12 vypadat a změna vzhledu je skutečně radikální. Vzhled ale nebude to jediné, co si Android 12 vypůjčil z iOS. Jaké další změny nás čekají?

Android neprošel velkou změnou vzhledu už mnoho let. Podle nejnovějšího úniku, ale s Android 12 přijde i zásadní změna vzhledu. Obrázky, které můžete vidět údajně pochází z interního dokumentu Google, který shrnuje všechny změny v nové verzi. Asi nikdo se při pohledu na ně neubrání srovnání s konkurenčním systémem iOS.

Navíc můžeme vidět i náznaky funkcí převzatých právě z iOS. Malá ikona fotoaparátu a mikrofonu na jednom ze screenshotů nejspíš signalizuje uživateli, že aplikace právě používá tento hardware. Dále můžeme vidět, že využití kamery a mikrofonu bude kdykoli možné rychle zakázat. Důraz na soukromí a bezpečnost je tak evidentní.

Jak můžeme vidět na obrázcích, tak velké změny nejspíš čekají i vzhled widgetů. Některé prvky Androidu 12 pravděpodobně ještě nejsou finální, ale tento únik nám dává dobrou představu, kam se bude operační systém ubírat.

Jak se vám líbí změna vzhledu v Androidu 12?

Zdroj: gsmarena