Android 12 by měl přinést kompletně přepracovaný režim pro běh dvou aplikací. Dosavadní funkci rozdělení displeje nahradí Android 12 funkcí nazvanou pár aplikací. Google tak chce nejspíš dohnat konkurenci, která mu v posledních letech utekla. Jak budou páry aplikací v Androidu 12 fungovat?

Již dlouho lze v Androidu využívat režim běhu dvou aplikací vedle sebe. V posledních letech, ale na trh přišlo mnoho nových zařízení, jako jsou ohebné telefony nebo například Microsoft Surface Duo. Pro tyto nové formáty už je funkce Rozdělená obrazovka nedostatečná. V Androidu 11 musí uživatel zvolit rozdělení obrazovky z menu multitaskingu ve spuštěné aplikaci a následně může vybrat druhou aplikaci, kterou chce spustit. Takto spuštěné aplikace, ale nedokážou fungovat jako jedna entita například v rámci multitaskingu. Není tak možné například přeskočit do třetí aplikace a pak se vrátit k práci s prvními dvěma aplikacemi na rozdělené obrazovce.

Android 12 by měl přinést novou implementaci nazvanou Pár aplikací. Systém tak bude umět pracovat se dvěma aplikacemi jako s nezávislou entitou i v rámci multitaskingu. Například Samsung už má funkci pojmenovanou Páry aplikací několik let. Umožňuje uživatelům dokonce vytvořit si na ploše zkratku, která spustí konkrétní pár aplikací. O Androidu 12 se zatím dozvídáme jen první střípky, takže na konkrétní implementaci si budeme muset ještě počkat. Na obrázku se můžete podívat, jak by zhruba přepracovaná funkce mohla vypadat ve srovnání se současností.

Jak byste využili pár aplikací v Androidu 12?

Zdroj: 9to5google