Android 12 bude po několika letech konečně výraznější aktualizace operačního systému. Nejnovější informace odhaluje, že Android 12 přinese i mód pro pohodlné ovládání jednou rukou. Velké telefony tak budou nejspíš zase o něco použitelnější. Jak to bude fungovat?

Uvedení první verze Androidu 12 pro vývojáře už se blíží, a tak přichází i další únik informací. Úhlopříčky telefonů narostly v průběhu let do obřích rozměrů a řadu telefonů je dnes nemožné ovládat jednou rukou. Android 12 proto prý přinese speciální mód pro pohodlné ovládání jednou rukou. Po aktivaci tohoto režimu by se má údajně obrazovka zmenšit na 40% svojí velikosti. Tento režim prý bude možné používat jak s tradičními Android tlačítky zpět, domů, multitasking tak i s použitím ovládání pomocí gest.

Zapnutí režimu ovládání jednou rukou se bude prý nacházet v menu Nastavení > Systém > Gesta > Jednoruční režim. Samotná aktivace pak bude nejspíš probíhat gestem přejetí po navigační liště doprava nebo do leva. Výrobci telefonů jako Samsung nebo Xiaomi už podobnou funkci u svých zařízení nabízí, takže si budeme muset počkat, jestli Android 12 přinese něco nového nebo jen „čistý“ Android dožene výrobce.

Jak často byste využili mód pro ovládání jednou rukou?

Zdroj: androidcentral