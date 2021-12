Samsung je jeden z nejpilnějších výrobců, který se snaží dostat Android 12 do co největšího počtu svých telefonů. V současné době je k dispozici na telefonech Galaxy S21, Galaxy Z Fold3 a Galaxy Z Flip 3 a brzy zamíří do loňských vlajkových lodí.

Android 12 s One UI 4 zamíří do řady Galaxy S20

Už nějakou dobu jihokorejská firma testuje One UI 4 s Androidem 12 na řadě Galaxy S20. Nyní oznamuje, že už se nedočkáme žádné další beta verze, jelikož jako další bude na řadě stabilní aktualizace. Potvrdil to manažer Samsung Korea, který má na starost právě beta verze nového systému. Bohužel jsme se však nedočkali žádného konkrétního data. Jako první se ho dočkají uživatelé v Jižní Koreji, jak bývá zvykem.

One UI 4 Beta on the Galaxy S20

Aktualizace se tedy týká modelů Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra a Galaxy S20 FE a podle roadmapy víme, že bychom se ho měli dočkat někdy v lednu.

Dostane Android 12 i váš mobil?

Zdroj: SamMobile