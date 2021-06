Android 12 pro telefony Galaxy S21 se prý brzy ukáže

Samsung dle všeho začal pracovat na systému Android 12 pro vlajkové lodě Galaxy S21. Tvrdí to jeden z nejuznávanějších leakerů, Max Weinbach. Google jej oficiálně představil v květnu na své konfreneci Google I/O a aktuálně je možné jej vyzkoušet na telefonech Pixel a vybraných modelech značek OnePlus, ZTE, Vivo, TCL, Sharp, TECNO, Xiaomi, realme, Oppo a Asus. Brzy se však má dočkat také Samsung.

Android 12 pro Galaxy S21 se brzy představí

Samsung má odhalit první verzi One UI 4.0 ještě před konferencí SDC 2021 a na první majitelé se jej mají dočkat ke konci roku. Událost SDC (Samsung Developer Conference) se bude konat až v říjnu, ovšem první vývojářská beta verze má dorazit již v srpnu. Je pravděpodobné, že by se mohli dočkat také uživatelé starších telefonů jako třeba Galaxy S20 či Galaxy Fold.

Oh yeah Samsung started development on Android 12 for the Galaxy S21 series. — Max Weinbach (@MaxWinebach) June 18, 2021

O One UI 4.0 se toho zatím (kromě faktu že bude postavený na Androidu 12) neví. Jsme osobně velice zvědaví na to, zda půjde Samsung také cestou Material You a v systému budou větší změny, hlavně po designové stránce, nebo zda bude One UI 4.0 spíše konzervativnější aktualizací.

Jak se těšíte na One UI 4.0?

Zdroj: Twitter