Android 12 umožní přidat chatovací okno jako widget na plochu. Podívejte

Chatování s přáteli nebo kolegy nabralo v posledních měsících razantně a důležitosti. Těžko říct, jestli to bylo impulsem i pro vývojáře systému Android, nicméně ve verzi 11 přibylo několik vychytávek, které online komunikaci a její správu různými způsoby zpříjemňují a zefektivňují. Jako příklad můžeme uvést plošné zavedení notifikačních bublin. Zdá se, že Google v tomto směru hodlá vymýšlet další věci. Ve třetím vývojářském náhledu (developer preview) systému Android 12 se například objevily chatovací widgety. O co jde?

Takzvané “conversation widgets” budou schopné umístit interaktivního zástupce na plochu mobilu. Podobně, jak si tam můžete hodit třeba hudební přehrávač, počasí nebo náhled do e-mailu. Widgety přitom mohou odkazovat na konkrétní konverzace. Největší výhodou této novinky tak bude pochopitelně to, že si budeme moci “připnout” na plochu vybranou komunikaci. Díky tomu, že Android 12 dovolí tyto chatovací widgety i zvětšovat, bude možné na nich vidět i část posledních zpráv. Podle prvního testování to vypadá, že si widgety automaticky volí barvu pozadí v závislosti na tapetě. To se ale asi ještě změní.

Kolik důležitých konverzací byste si takto “připnuli”?

Zdroj: 9to5