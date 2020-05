Android 11 Beta bude představen 3. června. Na co se těšit?

Google odložil spuštění a oficiální představení Android 11 Beta, který měl být původně představen 1. června, ovšem nakonec se dočkáme až o dva dny později, tedy 3. června. Konference bude samozřejmě probíhat online, jelikož tradiční Google I / O bylo kvůli koronaviru zrušeno. Jak tedy konferenci sledovat?

Android 11 Beta bude představen 3. června

Živý přenos bude možné sledovat na YouTube a to od 17:00 našeho času. Trvat by měl asi hodinu a bude zaměřen výhradně na nové funkce systému Android 11 spolu s novinkami pro vývojáře. Google rovněž zveřejní 12 rozhovorů, ve kterých se budou probírat jak základy (co je v systému nového v systému), tak i další témata pro vývojáře a ekosystém Google Play.

Co se týče novinek v novém systému, lze zmínit hned několik zajímavých funkcí. Za zmínku stojí jistě chatovací bubliny u všech známých messengerů (tak jako to dělá Facebook již několik let), lepší podporu 5G sítí, bezpečnější biometrické ověřování či zprávy v notifikační nabídce. Pokud byste chtěli vědět více, mrkněte do našeho článku, kde vybíráme 11 nejzajímavějších funkcí Androidu 11, které se již testují.

Pokud čekáte, že se na konferenci bude mluvit o hardwaru a dojde třeba i k očekávanému představení Pixelu 4a, musíme vás nejspíše zklamat. Dle neoficiálních informací bude telefon představen až v polovině července, ale kdo ví. Třeba nás Google překvapí. Pokud nechcete událost sledovat, uděláme to za vás. Ihned po jejím skončení vás budeme informovat o všem podstatném, co na ni zazní.

Budete sledovat online konferenci?

Zdroj: gsmarena.com