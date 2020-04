Android 10 dostávají další tři Samsung telefony. Které to jsou?

Společnost Samsung odvádí v posledních měsících skvělou práci a tlačí Android 10 s nadstavbou One UI 2.0 do všech smartphonů, do kterých to jen jde. Překvapil také podporou některých starších či méně výkonných telefonů. Nyní nový systém přichází do třech dalších telefonů. Do kterých?

Prvním z nich je Samsung Galaxy A20e, který byl představen v polovině roku 2019. Jedná se o jeden z nejoblíbenějších telefonů střední třídy a o druhý nejprodávanější telefon za třetí kvartál roku 2019. Aktualizace byla poprvé spatřena na Slovensku, přičemž by se měla dostat do všech regionů během několika následujících týdnů.

Dalším telefonem, který dostal One UI 2.0 je Galaxy J6, který byl představen v roce 2018 s nativním systémem Android 8.0 Oreo. Telefon byl populární zejména v Indii, ale také v Evropě. Aktualizace na nový Android byla poprvé spatřena v Polsku a s velkou pravděpodobností se jedná o poslední aktualizaci na tento telefon. Posledním telefonem, který dostal nový systém je Galaxy A10. Ten je nyní k dispozici v Indii, do dalších zemí se dostane ještě tento měsíc.

Máte Android 10 ve svém Samsung telefonu?

