Android Auto přestává fungovat na starších telefonech. Měli byste upgradovat i vy?

Android Auto ukončuje podporu pro telefony se starším Androidem

Zasažení jsou uživatelé smartphonů s verzí 8.0 (Oreo)

Procentuální zastoupení těchto mobilů se v květnu blížilo jen 6 %

Populární nástroj Android Auto ukončuje podporu na starších telefonech s Androidem. Už v letošním červnu se na oficiální stránce podpory objevil požadavek na verzi Androidu 9.0 nebo vyšší (do té doby vám stačila osmička), avšak zřejmě až nyní se začíná výrazněji projevovat.

Server 9to5Google upozornil na redditový příspěvek uživatele vystupujícího pod jménem mwerte, který obsahuje snímek obrazovky s hláškou „Tento telefon již nepodporuje Android Auto“ a doplňujícím popiskem „Váš telefon vyžaduje nejnovější verzi Androidu, aby mohl podporovat Android Auto“.

Google nikde neprozradil, proč ukončuje podporu pro Android Auto na smartphonech s Androidem 8. Ne že by tento typ zařízení měl bůhvíjak velké procentuální zastoupení – v letošním květnu tuto verzi využívalo necelých 6 % androidích telefonů – ale pro uživatele, kteří stále nevidí důvod k upgradu, může jít o značné omezení.

Krapet vyšší smysl by z našeho pohledu dávalo, kdyby Google omezil Android Auto od verze 10.0 (i když i na to pravděpodobně jednou dojde). Od „desítky“ je totiž nástroj zabudován přímo do systému a není nutné si jej instalovat jako samostatnou aplikaci.

Zdroje: 9to5Google, Reddit, Android