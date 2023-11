AWS (Amazon Web Services) na konferenci re:Invent představil Amazon Q, novou vlnu generativní umělé inteligence, která má pomoci převážně na pracovišti. Amazon Q bude sofistikovaný asistent, který se zvládne probrat obrovským množstvím dat. Firemní vizí je, aby přetvořil jak zaměstnanci procesy dělají, zajistit rychlejší rozhodování a současně řešení problémů.

Really excited to share with customers Amazon Q—a new type of generative AI-powered assistant that is specifically for work and can be tailored to your business.

Amazon Q can help you get fast, relevant answers to pressing questions, solve problems, generate content, and take…

— Andy Jassy (@ajassy) November 28, 2023