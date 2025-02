Amazon Prime Video prudce zdražuje. Víme, kolik si připlatíte

Reklama

Streamovací služby jsou mezi uživateli čím dál populárnější. Bohužel ale průběžně zdražují. Letos už plánované navýšení ceny pro české a slovenské diváky ohlásilo Voyo, nyní se k němu přidává Amazon Prime Video. Jeho předností přitom bylo, že za pouhých 79 Kč měsíčně patřilo k nejlevnějším na trhu.

Amazon Prime Video je v Česku jednou z nejpopulárnějších platforem. Podle statistik služby JustWatch byla v roce 2023 třetí nejoblíbenější a předplácelo si ji asi 20 % diváků (vítězný Netflix mělo ve stejné době sjednaný 38 % uživatelů). Hlavní konkurenční výhoda Prime Video tkvěla především v jeho neuvěřitelně nízké ceně. A ta poprvé za celou dobu v Česku roste.

Skok to je poměrně velký a nepříjemný. Nová cenovka platí už od 4. února 2025 a u stávajících předplatitelů se projeví v březnu. Namísto 79 Kč měsíčně budou platit 149 Kč měsíčně. Pořád ale zůstává možnost objednat si ho na zkoušku na 7 dní zdarma.

Jeden tarif, maximální kvalita

Co zůstává, je jeden jediný tarif. Ten je nevýhodný v tom, že si nemůžete vybrat a díky tomu třeba i ušetřit, ale na druhou stranu je férový. Všichni uživatelé totiž mají k dispozici veškerý obsah, a to v nejvyšší možné kvalitě. Pokud je tedy na platformě dostupný film ve 4K rozlišení a s Dolby Atmos zvukem a vaše zařízení obojí podporuje, máte to k dispozici.

To je velký rozdíl oproti většině konkurenčních služeb. Například Max nabízí základní tarif umožňující sledovat pouze Full HD videa za 219 Kč měsíčně, zatímco za možnost sledování ve 4K UHD a Dolby Atmos musíte platit už 299 Kč měsíčně. Netflix začíná na 239 Kč měsíčně a zvládá v tomto předplatném jen HD rozlišení. Možnost sledování ve Full HD stojí 309 Kč měsíčně a nejlepší předplatné vychází na 379 Kč. Tuzemské Voyo zatím stojí jen 159 Kč měsíčně, nabízí jeden tarif, ale během letoška plánuje zdražovat.

Z toho vychází, že i po zvýšení ceny je pořád Amazon Prime Video jednou z nejlevnějších platforem nabízejících zároveň všem uživatelům nejvyšší možnou kvalitu. Zdražení přitom provozovatel obhajuje tím, že potřebuje získat více peněz na svou tvorbu. K nejlákavějším titulům tu přitom patří seriál Pán Prstenů: Prsteny Moci, popřípadě nový Jack Reacher.

Zdroj: Amazon Prime Video, Max, Voyo, JustWatch