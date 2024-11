Nově najdete na Amazon Prime Video rekapitulaci rozkoukaných filmů a seriálů

Díky umělé inteligenci je bez spoilerů

Divák tak může i po delším čase snadněji navázat na rozkoukaný příběh

Výhodou streamovacích platforem je, že nám nabízí obrovské množství filmů i seriálů a pořád je z čeho vybírat. Ale často se stává, že rozkoukáme nějaký seriál, pak začneme sledovat jiný a na ten starý si vzpomeneme třeba až za několik týdnů. Jenže už se nemůžeme rozpomenout, co sedělo v předchozích dílech, takže se v ději ztrácíme. To už by se vám ale na Amazon Prime Video stávat nemělo.

Amazon totiž do své platformy zapojit umělou inteligenci, která vám nově nabídce rekapitulaci dříve sledovaného příběhu. Což je skvělá funkce. AI dokáže velmi rychle vybrat ty nejdůležitější ukázky z předchozího příběhu. Ale přitom šikovně vynechává klíčové události, které by mohly posloužit jako spoilery pro sledování další části.

Na Prime Video už se tak nemusíte bát nechtěných spoilerů. A to není vše, k čemu Amazon využívá AI. Jelikož každý uživatel má jinak rychlé internetové připojení, mohlo by se někomu streamování zasekávat nebo by měl nekvalitní obraz. I v této oblasti dokáže pomoci umělá inteligence, která u Prime Video nově optimalizuje kvalitu.

Pokud si předplácíte Prime Video, jistě už jste zjistili, že v něm přibyly také nové kategorie pořadů. A navíc je vše více personalizované a snazší k orientaci.

