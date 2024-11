MX Player je populární aplikace pro přehrávání videa

Amazon ji v září 2024 koupil a sloučil s vlastní miniTV

Osud původní aplikace je nejistý

Amazon koupil aplikaci MX Player. Je to sada aplikací, která se hojně využívá k přehrávání lokálního videa. Kromě toho obsahovala službu MX Player TV, která byla financována reklamou. Amazon cílil především na tuto část balíku, protože sám provozuje streamovací platformu Amazon Prime.

Služba MX Player TV byla dostupná ve více než 50 zemích, to je ale minulostí. Amazon sloučil tuto službu se svou Amazon miniTV a představil novou službu Amazon MX Player. Tato služba je ale dostupná pouze v Indii, kde má asi 250 milionů uživatelů.

Amazon a MX Player

Zatímco bezplatná verze MX Playeru v Obchodě Play zůstává, Pro verze byla odstraněna a nejde vyhledat ani zakoupit. Pokud ji máte koupenou z dřívějška, funguje přímý odkaz na MX Player Pro. Jestli bude Pro verze aktualizována, je těžké říct. Amazon se sice vyjádřil ve smyslu “aplikace se velmi brzy vrátí do Obchodu Google Play” a poskytl oficiální odkaz ke stažení APK souboru. Reakci Amazonu zveřejnil na síti Reddit uživatel Straight_Random_2211.

Tvrzení “velmi brzy” nevzbuzuje velkou důvěru, protože je to už dva měsíce a aplikace stále v Play není dostupná. Doufejme, že nenastane scénář, kdy zůstane k dispozici zastaralá a neudržovaná verze Pro a verze prolezlá reklamami. Jediný kdo by se z takového vývoje mohl radovat, by bylo VLC.

Zdroj: AFTVNews, Amazon, Reddit