Amazon přidává sekci “zdarma” do Fire TV

Najít pořady zdarma na Amazon Fire TV teď bude výrazně jednodušší. Společnost totiž přidává zvláštní sekci pro bezplatné pořady přím do hlavního menu. V této sekci si můžete shlédnout pořady z Pluto TV, Tubi, Crackle, IMDb TV, the CW a Amazon’s News. Zde budete mít k dispozici více než 20 tisíc filmů a seriálových epizod. Kromě toho bude v této sekci i spousta hudby, zpráv, her a jiného bezplatného obsahu.

Celá sbírka bezplatného obsahu od poskytovatelů je rozdělena podle témat. Sekce je personalizovaná, takže doporučení se objevuje podle dříve zhlédnutého obsahu. Samozřejmostí je nabídka novinek. Nabídka obsahu zdarma v Amazon Fire TV bude jako první spuštěna v USA. Další země budou časem následovat.

Co je Amazon Fire TV Amazon Fire TV je přehrávač digitálního obsahu od firmy Amazon. Jedná se o zařízení malých rozměrů s připojením k internetu, které má výstup na televizi. Umožňuje přehrávat obsah jak ze síťových služeb, tak z lokálních úložišť. Kromě videa a hudby, zvládá i streamování her. Jako periferie se k němu dá použít klasický ovladač, herní ovladač nebo aplikace v mobilním telefonu. Běží na operačním systému Fire OS, který vychází z Androidu.

Amazon Fire TV však není první s nápadem nabízet jednoduchý přístup k pořadům, které jsou zdarma. Největší konkurent Amazonu firma Roku ve svých produktech nedávno zavedla podobnou sekci. Jediným rozdílem je, že u Roku jde tato sekce z hlavního menu odstranit, pokud ji už nechcete používat.

