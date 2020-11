Sluchátka Amazon Echo teď umí zaznamenávat sportovní výkony

Kdybyste měli vyjmenovat chytrá elektronická zařízení, která jsou vhodná pro sportování a zaznamenávání výkonů, pravděpodobně byste kromě sport testerů v podobě hodinek či náramků zmínili i sluchátka. Ta ovšem jen z toho důvodu, že s hudbou se lépe cvičí. Rozhodně souhlasíme, nicméně existují příklady, kdy sluchátka umí sportovci pomoci mnohem víc než jen po stránce audia. Taková Amazon Echo Buds například brzy dostanou aktualizaci, která jim umožní záznam sportovních výkonů.

Na této funkci americká společnost pracuje už nějakou dobu a základem pochopitelně je, že jsou sluchátka vybavená alespoň akcelerometrem. Díky tomu mohou pořídit záznam o počtu kroků a následně i dosažené vzdálenosti nebo spálených kaloriích. Podle časů zahájení a ukončení výkonu zvládnou také vypočítat tempo. Záznam sportovních výkonů přes sluchátka Amazon Echo Buds je zprostředkovaný přes chytrou asistentku Alexu. V její aplikaci se zadávají fyzické atributy uživatele a na stejném místě jsou poté k dispozici i výsledky záznamů.

Po aktualizaci, která by měla všechna sluchátka Echo Buds zastihnout do několika dní, je možné v aplikaci Alexa vytvořit Workout profil a začít se záznamy. Amazon není první, kdo s podobným nápadem přišel. Například Sport Wireless od Under Armour dokonce zvládnou z ucha měřit i tep.

