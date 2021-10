Se sluchátky Amazfit Powerbuds Pro ušetříte za chiropraktika

Značka Amazfit posílá na trh nový model velmi zajímavých sluchátek s označením PowerBuds Pro. Podobně jako starší varianta Zenbuds se snaží kromě poslechu hudby nebo audio komunikace poskytnout i služby v oblasti analýzy zdraví. Amazfit PowerBuds Pro umějí změřit srdeční tep, myslet na bezpečnou hladinu hlasitosti v neposlední řadě detekovat úhel držení těla, resp. krční páteře. Pokud není sklon krku v pořádku připomenou uživateli, že je čas se narovnat, případně šíji procvičit do rytmu, který začnou přehrávat.

Mezi další “pečovatelské” vychytávky patří třeba i režim Thru, který propouští okolní zvuky do ucha. Přítomno je i aktivní potlačení hluku (ANC). Z papírových technických parametrů zmiňme například až třicetihodinovou výdrž s pouzdrem, přičemž doba nabíjení je 2,5 hodiny. Amazfit PowerBuds Pro dál disponují krytím IP55, USB-C konektorem pro nabíjení nebo konektivitu Bluetooth 5.0. Předprodej by měl být i v ČR zahájen za několik dní a cena sluchátek byla stanovena na 3 490 Kč.

Jak jste na tom s krční páteří?

Zdroj: Amazfit