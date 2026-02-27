Tahle nabíječka obslouží dvě zařízení současně a stojí jen 299 Kč. Má skvělé hodnocení Hlavní stránka Zprávičky AlzaPower G351CA Fast Charge 20W je kompaktní GaN nabíječka s USB-C i USB-A výstupem S kódem ALZADNY25 stojí 299 Kč místo 399 Kč (sleva 100 Kč) Podporuje Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0 a další standardy rychlonabíjení Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 27.2.2026 20:00 2 komentáře 2 Hledáte malou nabíječku na cesty, která zvládne nabít dvě zařízení současně? AlzaPower G351CA aktuálně stojí pouhých 299 Kč se slevovým kódem ALZADNY25. Produkt má na Alze přes 10 000 prodaných kusů a hodnocení 4,8 z 5, takže jde o prověřenou volbu. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud potřebujete kompaktní nabíječku na cesty s podporou rychlonabíjení a dvěma výstupy.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete nabíjet dvě zařízení současně plným výkonem – při použití obou portů klesá výkon na 15 W.💡 Za 299 Kč dostáváte GaN nabíječku s širokou kompatibilitou, což je v této cenové hladině nadprůměrná nabídka. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč je tahle nabíječka zajímavá AlzaPower G351CA cílí na uživatele, kteří chtějí jednu levnou nabíječku na všechno – telefon, tablet, sluchátka, powerbanku. Díky technologii GaN (nitrid galia) je nabíječka výrazně menší než klasické adaptéry se stejným výkonem. Rozměry 35 × 69 × 32 mm a hmotnost pouhých 42 gramů znamenají, že v batohu nebo kabelce prakticky nezabere místo. Výkon a kompatibilita Nabíječka disponuje dvěma výstupy: USB-C s výkonem až 20 W a USB-A s výkonem až 18 W. Podporuje širokou škálu protokolů rychlonabíjení – Power Delivery 3.0 s PPS, Quick Charge 3.0, Samsung Adaptive Fast Charging, Huawei Fast Charging i Apple 2.4 A. To znamená, že rychle nabije většinu současných telefonů bez ohledu na značku. Důležité je vědět, že při současném použití obou portů klesá výkon na 15 W (5 V / 3 A). Pro noční nabíjení dvou zařízení to stačí, ale pokud potřebujete rychle dobít telefon i tablet zároveň, bude to pomalejší. KOUPIT NABÍJEČKU V AKCI Bezpečnost a efektivita Nabíječka obsahuje bezpečnostní ochrany 4safe – proti zkratu, přepětí, přetížení a přehřátí. Tělo je vyrobeno z nehořlavého materiálu splňujícího standard UL94. Technologie Smart IC automaticky detekuje připojené zařízení a přizpůsobí výstupní výkon jeho potřebám. Efektivita nabíječky přesahuje 87 % a spotřeba bez zátěže činí pouhých 0,1 W. Můžete ji tedy klidně nechat v zásuvce, aniž by zbytečně táhla elektřinu. Vstupní napětí 100–240 V znamená, že funguje po celém světě. Co říkají uživatelé Na Alze má nabíječka hodnocení 4,8 z 5 (185 hodnocení) a 94 % zákazníků ji doporučuje. Reklamovanost je velmi nízká – pouhých 0,53 %. Uživatelé nejčastěji chválí kompaktní rozměry, rychlost nabíjení a fakt, že se příliš nezahřívá ani při plném zatížení. Objevují se ale i kritické hlasy. Někteří uživatelé hlásí mírné pískání nebo bzučení. Další upozorňují, že při připojení nebo odpojení druhého zařízení dochází ke krátkému výpadku na prvním portu – což může vadit, pokud nabíječku používáte například pro napájení lampičky. Několik majitelů Samsung telefonů (S23, S24 FE) také zmiňuje, že jejich telefon nerozpoznává rychlé nabíjení, i když by podle specifikací měl. Kdy to smysl nedává Pokud potřebujete nabíjet dvě zařízení současně plným výkonem, tato nabíječka nebude ideální volbou – při použití obou portů výkon klesá. Stejně tak pokud máte novější telefon a trváte na super rychlém nabíjení, může být lepší sáhnout po originálním adaptéru od výrobce nebo výkonnější variantě. V balení také není kabel, takže pokud žádný nemáte, musíte ho dokoupit. Pokud vás konkrétně tento model nezaujal, ale hledáte nabíječku ve slevě, můžete si projít i aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují další zlevněné nabíječky a příslušenství. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pokud hledáte kompaktní cestovní nabíječku se dvěma výstupy, AlzaPower G351CA za 299 Kč nabízí solidní poměr cena/výkon. Technologie GaN zajišťuje malé rozměry, široká kompatibilita pokrývá většinu telefonů a tabletů. Naopak pokud potřebujete vyšší výkon nebo nabíjíte výhradně Samsung s požadavkem na super rychlé nabíjení, zvažte výkonnější alternativy. Hledáte jiné příslušenství ve slevě? Nedávno jsme vás informovali o dalších akcích👇 Tuhle cestovní powerbanku teď koupíte za zlomek původní ceny. Má vestavěnou síťovou vidlici a adaptéry v balení Alza zlevnila skvělou 25 000mAh powerbanku pod 1 200 Kč. Má výborné hodnocení a nabije vám i notebook Oblíbená powerbanka s 30 000 mAh zlevnila pod 700 Kč. Telefon nabije několikrát a má displej VYUŽÍT SLEVU S KÓDEM ALZADNY25 Kolik nabíječek máte doma? Jednu univerzální, nebo separátní pro každé zařízení? 