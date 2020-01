Alpine iLX-F411: Nové autorádio s Android Auto a obřím displejem

Pokud nemáte některé z nejnovějších aut a zajímáte se o Android Auto, zřejmě jste již někdy slyšeli o společnosti Alpine. Ta vyrábí řadu autorádií, které podporují jak Android Auto, tak i konkurenční Apple CarPlay. Tyto rádia lze pak zapojit do takřka všech aut namísto originálních zařízení a udělat z něj tak o něco chytřejší záležitost. Tento týden na veletrhu CES 2020 v Las Vegas společnost představila svůj nejnovější počin – iLX-F411.

Dosud největší autorádio od této společnosti nese označení iLX-F411 a jeho dominantou je 11″ obrazovka s WVGA rozlišením, tedy 800 x 480 pixelů. To je na takto velký displej žalostně málo. Na druhou stranu se na něj po většinu času budeme dívat s poměrně velké vzdálenosti, takže až praxe ukáže, jestli je to opravdu tak hrozné. Společnost tvrdí, že má zařízení veškeré funkce z řady Halo9 a kromě jiného si zachovává také povedený design. Konstrukce umožňuje, aby bylo rádio namontováno do jednoho DIN otvoru a to i přesto, že má přímo gigantické rozměry. Displej je pak polohovatelný a lze si nastavit jeho výšku či náklon. Na videu níže můžete vidět, že vše běží svižně a nedochází k žádným zásekům, jako tomu bývá u neoriginálních rádií zvykem.

CES 2020 – Alpine ILX F411 Halo11 11 Inch Mech Less Audio Video Receiver

Cena a dostupnost

Na úvodní obrazovku si lze nastavit hned tři plochy, kde můžete mít až 22 různých widgetů. Kromě toho lze využít také již zmiňované Android Auto či Apple CarPlay. Nechybí samozřejmě ani podpora Google Asistenta pro ovládání navigace a dalších aplikací. Takto velká obrazovka nám navíc zpříjemní ovládání za cesty, jelikož je vše dostatečně velké a přehledné. Co se týče vstupů, můžeme zde počítat s USB, AUX či HDMI. Do rádia navíc dostaneme také obraz jak z přední, tak ze zadní kamery. Alpine iLX-F411 se začne prodávat v červnu a to za cenu 1 200 dolarů, tedy asi 27 tisíc korun bez daně. To je poměrně dost, na druhou stranu tuto částku nelze srovnávat s koupí nového auta. Navíc pokud nepotřebujete takto velký displej a oželíte některé funkce, můžete si koupit některý z levnějších Alpine modelů, který seženete přibližně od 15 tisíc korun.

Revoluce v kuchyni: Digestoř s 27″ dotykovým displejem a Obchodem Play čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Máte Android Auto ve svém autě? A jak se vám líbí Alpine iLX-F411?

Zdroj: androidcentral.com