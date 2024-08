Allegro má týden plný slev. Notebooky, mobily a další zboží pořídíte i za třetinu ceny

Polský marketplace Allegro připravil týden plný slev

O desítky procent levněji si můžete pořídit notebooky, chytré telefony i mnoho dalšího

Akce Allegro Days trvá od 5. do 11. srpna.

Nákupní platforma Allegro vtrhla na evropský trh v roce 2022 jako tajfun a smetla mnoho menších konkurenčních e-shopů. Její síla je tak velká, že „schramstla“ oblíbenou tuzemskou skupinu Mall a následně došlo i k akvizici CZC, které je dlouhodobě českou dvojkou mezi obchody s elektronikou. Allegro i dál setrvale roste a jen v Česku má podle posledních dat okolo 1 600 000 zákazníků.

Pokud mezi ně patříte (nebo chcete patřit), měli byste právě teď zbystřit. Na Allegru právě začaly Allegro Days – týden plný slev. Výhodné ceny se vztahují na vše možné od drogerie přes hračky až po mobily, notebooky, televize, sluchátka a mnoho dalšího. Některé typy zboží jsou ale ve slevě jen v omezeném množství, proto je potřeba s nákupem příliš dlouho neotálet.

Podívali jsme se za vás, co stojí za to si ve výprodeji na Allegru pořídit. Zároveň chceme deklarovat, že článek není ze strany Allegra nikterak ovlivněn a je napsán zcela nezávisle. Přinášíme vám zkrátka tipy na ty produkty, které nás zaujaly a jejichž cena i kvalita stojí za zvážení.

Samsung Galaxy S23 FE 8 GB / 128 GB 5G

Samsung Galaxy S23 FE je zajímavým kompromisem mezi cenou a výkonem. Jde o loňský model nabízející dobrou výbavu, která uspokojí i náročnější uživatele. Srdcem telefonu je Exynos 2200, hlavní 50MP snímač má optickou stabilizaci a podává fajn výsledky i za zhoršených světelných podmínek. Nechybí ani 12Mpx ultraširoký fotoaparát a 8Mpx teleobjektiv s 3x optickým přiblížením. Potěší také displej se solidní svítivostí a 120Hz frekvencí, zamrzí snad jen širší rámečky. Kapacita baterie 4500 mAh je v dnešní době spíše průměrná a podporuje jen 25W nabíjení, nechybí však ani 15W bezdrátové. Telefon nabízí voděodolnost dle standardu IP68, podporu dualSIM (fyzická + eSIM) a nejnovější Android 14 s nadstavbou One UI 6.1. Na Allegru je v akci verze s RAM 8 GB a vestavěnou pamětí 128 GB ve fialové barvě. Namísto původních 12 941 Kč stojí 10 495 Kč.

OnePlus Nord 3 5G 8 GB / 128 GB

OnePlus Nord 3 je skvělým příkladem toho, jak kvalitní může být telefon střední třídy v roce 2024. Pod kapotou tiká čip Dimensity 9000, což je předloňský vlajkový čip, který v benchmarcích dosahuje podobných výsledků jako Snapdragon 8 Gen 1. Hlavní 50MP snímač Sony IMX890 s optickou stabilizací podává skvělé výsledky, doplňuje ho 8MP ultraširoký objektiv a 2MP makro. Nadstandardní je rovněž displej s rozlišením 2772 x 1240 pixelů a 120Hz frekvencí. Baterie má kapacitu 5000 mAh, což v kombinaci s úsporným 4nm procesorem zajišťuje fajn výdrž. Podporováno je 80W drátové nabíjení, které dobije telefon z 0 na 100% za pouhých 32 minut. V zelené barvě ho výjimečně pořídíte za pouhých 7 630 Kč namísto 8 654 Kč (jiná barva nebo větší paměť 256 GB už jsou za 9 560 Kč).

Notebook MSI GF63 Thin 15,6″ Intel Core i5 16 GB / 512 GB

Se slevou přes 1 000 korun nyní seženete na Allegru notebook MSI GF63 Thin s úhlopříčkou 15,6″. Uvnitř se ukrývá procesor Intel Core i5-12450H, grafika NVIDIA GeForce RTX 4060 a má operační paměť 16 GB. Na Allegru seženete v akci černou variantu notebooku, momentálně se jedná o vůbec nejdostupnější laptop s RTX 4060 na trhu.

Webkamera Asus EYE S

Sháníte-li webkameru, zaměřte pozornost na Asus EYE S, která se nyní prodává na Allegru za pouhých 379 Kč namísto původních 1 215 Kč. Samozřejmostí je u ní Full HD 1080p a podpora rozlišení 2592×1944 při 30 Fps. Má duální mikrofony a konektor USB 2.0. K potlačení hluku využívá umělou inteligenci AI Beamforming. Váží jen 118 gramů a byla navržena speciálně pro herní notebooky Asus ROG – sedne ale i k dalším.

Sluchátka přes uši OTL Technologies Pro G5 The Batman

Nejen pro milovníky gamingu a komiksů o Batmanovi jsou tu herní sluchátka přes uši se symbolem netopýra. Na Allegru je nyní seženete za 318 Kč namísto původních 899 Kč. Výrazný červeno-černý design společně s podsvícením a pohodlným polstrování z PU kůže zdůrazňují jedinečnost těchhle sluchátek s výsuvným mikrofonem. Reproduktory mají 40 mm, připojují se přes kabel s klasickým konektorem jack 3,5 mm.

Philips OneBlade 360

Ať už si holíte jen tvář nebo i další partie, holící strojek Phillips OneBlade patří k nejoblíbenějším kosmetickým pomocníkům moderních mužů. Na Allegru ho teď seženete za 1 151 Kč namísto 1 499 Kč. Zvládá nejen klasické holení, ale i zastřihování. Díky různým typům nástavců si poradí s jakkoliv dlouhými chloupky i vlasy, a to na všech částech těla. Má lithium-iontovou baterii, díky níž ho můžete po nabití používat kdekoliv.

Herní klávesnice CZC.Gaming Revenant

Dobrá klávesnice za výjimečně dobrou cenu se shání špatně. Tahle herní klávesnice ale splní požadavky většiny běžných hráčů. Pochází z dílny CZC a je aktuálně ve slevě z 1 199 Kč na příjemných 759 Kč. Nechybí jí podsvícení, připojuje se snadno přes Bluetooth a skvěle poslouží pro gaming i práci. Na rozdíl od klasických typů klávesnic má i zajímavá multifunkční tlačítka, která poslouží při horečnaté pařbě s kámoši. Stejně tak u ní určitě oceníte funkci N-Key Rollover umožňující souběžný stisk několika kláves naráz. Tahle nenápadná kráska má dobíjecí baterii s kapacitou 3 750 mAh a USB-C kabel.

Cena: 759 Kč

Hry na Sony PlayStation

S velkou slevou se na Allegru objevila i řada her pro PS4, stejně jako pro PS5. K nejlákavějším patří marvelovský Spider-Man, kterého seženete na PS5 za 949 Kč namísto 1 199 Kč, na PS4 pak za 569 Kč namísto 799 Kč. Výhodně teď ale nakoupíte i další gamesy jako Ghost Of Tsushima Directors Cut (PS4), Sackboy A Big Adventure (PS4), Death Stranding (PS4) nebo Horizon Forbidden West Complete Edition (PS5). Letní večery si tak můžete zpříjemnit nejen vychlazeným pivkem a posezením venku, ale i pořádnou pařbou.

Cena: 569 Kč

Xbox Series X

Pokud ještě nemáte na čem hrát a vaše staré konzole už odešly do křemíkového nebe, můžete si za výjimečně dobrou cenu pořídit Xbox Series X – dočasně stojí jen 9 590 Kč namísto 11 590 Kč. Tahle nadupaná konzole se chlubí tím, že je nejvýkonnější a nejrychlejší ze všech předchozích generací a schroustá tisíce nejrůznějších her v suprovém až 4K rozlišení. V jejích útrobách se ukrývá propracovaná Xbox Velocity Architecture, která umožňuje rychlejší načítání. Součástí je bezdrátový ovladač, který dobře sedne do ruky a najdete v něm spoustu nečekaných funkcí – kromě přesnějšího míření je to třeba možnost sdílení obsahu.

Cena: 9 590 Kč

LED televize KIVI 32H750NW 32″

Není to žádná špička mezi televizemi, ale pokud hledáte menší chytrou televizi na chatu nebo třeba do ložnice, která nabízí dobrý kompromis mezi cenou a výkonem, může být LED televize KIVI 32H750NW s úhlopříčkou 32″ tím pravým řešením. Její velkou výhodou je operační systém Android TV a tedy i možnost stahování nejrůznějších aplikací. Navíc komunikuje s Google Asistentem, takže vám může usnadnit život. Oproti jiným modelům je nečekaně tenká a její velkou devízou je i téměř neviditelný rámeček. Po připojení mobilu (nebo více mobilů) si navíc můžete na téhle televizi zahrát i spoustu různých her v rámci funkce AirConsole.

Cena: 3 136 Kč

Čtečka Amazon Kindle 11 16 GB 6″

Kniha je kniha, ale domácí knihovna není nafukovací. I proto řada lidí už dala přednost čtečkám. Tahle modrá čtečka Amazon Kindle 11 nabízí slušnou kvalitu za nečekaně příznivou cenu. A navíc je teď o skoro 500 Kč levnější. Má úhlopříčku displeje 6″, vylepšené antireflexní sklo a velice solidní paměť 16 GB. Při čtení jistě oceníte i možnost nastavení podsvícení. A vášniví čtenáři se ani nemusejí děsit, že budou každý den dobíjet – na jedno nabití vydrží Kindle Amazon 11 až 6 týdnů.

Cena: 2 568 Kč

Uklízecí robot Roborock Q5 Pro+

Konec zametání, vytírání a dalších otravných domácích prací? Tenhle uklízecí robot Roborock není úplně všemocný, ale každodenní úklid vám dokáže hodně usnadnit. A navíc ho teď pořídíte o skoro 1 500 Kč levněji. Velkou předností je jeho sací výkon sací výkon 5 500 Pa a dokáže pucovat podlahy až 4 hodiny v kuse. Díky speciálně upraveným štětičkám se dostane i do spár v dřevěných podlahách. Ovládání s pomocí aplikace je snadné a intuitivní a dají se v ní nastavit i speciální úklidové plány. A hlavně – komunikuje jak s Alexou od Amazonu, tak i s Google Home nebo se Siri. Prachový sáček má objem 2,5 litru, což znamená, že v běžné domácnosti vydrží až 7 týdnů. A vy si můžete hodit nohy nahoru a i díky automatické vyprazdňovací stanici se věnovat příjemnějším činnostem.

Cena: 8 990 Kč

Na Allegru najdete i nespočet dalších slev. Podělte se s námi v diskuzi o svůj nejlepší úlovek.

Které další slevy vás zaujaly na Allegru?

Zdroj: Allegro