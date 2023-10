Není překvapením, že Alibaba se přidává k éře generativní AI a představuje sadu, která může být považována za čínskou obdobu známého ChatGPT. Toto oznámení přišlo krátce poté, co OpenAI představilo svou nejnovější verzi GPT-4.

Dva nové modely, Qwen-VL a Qwen-VL-Chat, budou k dispozici jako open source, na rozdíl od ChatGPT. Tento krok umožní výzkumníkům, akademikům a společnostem po celém světě vyvíjet vlastní aplikace AI, aniž by investovali do trénování svých vlastních systémů. Tím podpoří rychlejší vývoj a sníží náklady.

Pokud překousnete indickou angličtinu, zde ve videu můžete názorně vidět, jak se s modelem dá pracovat.

Zatímco Qwen-VL se specializuje na odpovídání na otázky týkající se obrázků a jejich popisu, Qwen-VL-Chat je zaměřen na komplexnější interakci, jako je porovnávání více obrazových vstupů a zodpovězení několika kol otázek. Například je schopen psát příběhy na základě dodaných fotografií nebo řešit matematické rovnice zobrazené na obrázku.

Alibaba Cloud’s Qwen-VL-Chat can understand both image and text input in English and Chinese, enabling it to interpret and answer questions about images, such as assisting non-Chinese speakers who can’t read signs in Chinese.

