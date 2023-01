Začátkem roku začal Google konečně aktivovat novou podobu svého rozhraní Android Auto. Jednou z jeho největších novinek je přitom upravená spodní lišta a schopnost pracovat s aplikacemi v oknech. Právě tu ale nemá zdaleka každá aplikace. Například pro uživatele populární navigace Waze tak měl příchod “Coolwalk” verze Android Auto hořkosladkou příchuť. To by se však (doufejme již brzy) mělo změnit, jak ukazuje nejnovější aktualizace Waze – tedy zatím její beta verze.

Aktualizace Waze přinese podporu pro Android Auto Coolwalk

Jak hlásí uživatel beta verze navigace Waze, s nainstalováním poslední aktualizace Waze začala fungovat podpora běhu navigace na rozdělené obrazovce. Tato novinka není nijak překvapivá. Vedle toho, že by aktualizace byla očekávatelná tak jako tak, uživatelům, zapojených do bety Android Auto od Googlu se zobrazovala vyskakovací zpráva informující o připravované novince. Navíc i uživatelé, kteří hlásí podporu Coolwalk po nainstalování aktualizace Waze jsou zapojeni v beta programu Android Auto. Pokud chcete zkusit své štěstí a pokusit se zapojit do otevřené bety Android Auto, můžeme vás odkázat na náš článek. Nicméně beta Android Auto je momentálně téměř neustále plná.

K vyzkoušení beta verze navigace Waze vám však stačí stáhnout a ručně nainstalovat .apk soubor, například z APKMirror. Podpora práce na rozdělené obrazovce však není to jediné, co beta aktualizace Waze nabízí. Pozorovat můžete například změněnou grafiku, která již není tak barevná a hravá, jako jsme u této populární navigace zvyklí. Vedle toho zde chybí také některé elementy, které aplikaci odlišují od navigace Google Maps. Je tak možné, že s podporou Coolwalk dorazí do navigace také další designové a funkční změny, zrovna tak ale vše může být způsobeno právě “beta” statusem a finální verze bude vypadat jak jsme zvyklí. Z hlášených chyb v rámci bety pak zmiňme nefunkčnost Google Asistenta.

Jakou navigaci ve spolupráci s Android Auto používáte?

Zdroj: AndroidPolice.com