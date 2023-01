Konečně jsme se dočkali. Google po téměř roce a půl od prvního představení zásadního redesignu svého rozhraní Android Auto oficiálně vydává očekávanou “Coolwalk” aktualizaci. Ta do rozhraní přináší celou řadu novinek zaměřených zejména na multitasking a snazší, tedy i bezpečnější, ovládání.

Velká aktualizace Android Auto je zde

Google si pro nás v rámci právě probíhajícího veletrhu CES 2023 připravil milé překvapení a oznámil dostupnost nové verze Android Auto pro všechny uživatele tohoto rozhraní. Aktualizace sice byla poslední dva měsíce ve stádiu otevřeného beta testování. To však mělo omezení na počet testerů a pokud se vám nepovedlo registrovat se zavčasu, bylo velmi obtížné, ne-li téměř nemožné, se do beta testu zapojit. To je však již minulostí a brzy by si již měli výhod nové verze Android Auto užívat všichni jeho uživatelé.

Mezi hlavní poznávací znamení nové verze pak patří práce s více aplikacemi na rozdělené obrazovce. Díky tomu má řidič k dispozici více informací a nemusí tolik přepínat mezi aplikacemi. Toto zobrazení sice zatím podporují jen některé aplikace, nicméně je téměř jisté, že jejich seznam se bude postupem času rozšiřovat. Vylepšení se dočkala podpora širokoúhlých displejů a zobrazení na výšku. Součástí toho je i předělaná spodní lišta, kde nově naleznete zástupce tří až čtyř naposledy spuštěných aplikací. Vedle těch se zde nalézá také ikona pro přístup do seznamu aplikací a spuštění hlasového asistenta. Chybět zde nesmí ani předělané stavové ikony náležící hodinám, stavu baterie telefonu a jeho signálu.

Chytřejší by s novou verzí měl být i Google Asistent a jeho chytré návrhy zahrnující například odpověď na zmeškaný hovor či doporučení k přehrání konkrétní hudby nebo podcastů. Podpory se dočkaly také hlasové hovory skrze WhatsApp, ovšem zatím pouze ve spojení se smartphony Pixel a Samsung. Zprávy nejen z WhatsAppu se pak zobrazují na předělaných kartách s rychlými odpověďmi. Změn doznal také přehrávač médií, který nově obsahuje lištu s možností přetáčení.

