Nové rozhraní Android Auto nazvané Coolwalk bylo Googlem oznámeno již během letošního Google I/O v květnu. Automaticky se předpokládalo, že toto nové rozhraní dorazí společně s verzí 8.0, což se však nestalo. Nelze se ale moc divit Android Auto má na svém kontě asi více problémů než úspěchů a tak je pro Google důležité, aby se tato aktualizace Android Auto povedla a pro platformu znamenala něco jako nový start.

Jak aktualizovat Android Auto na Coolwalk rozhraní?

Google již oficiálně vydal několikátou verzi Android Auto s novým rozhraním nazvaným Coolwalk, nicméně dosud se k ní dostali pouze uživatelé zapojení do uzavřené bety. To se nyní však konečně mění. Ne snad, že by se Coolwalk konečně dočkal ostrého startu, ale Google otevřel betu široké veřejnosti a tak se do ní můžete zapojit i vy. Jak tedy získat nové rozhraní Android Auto?

Běžte na následující odkaz. Přihlaste se svým Google účtem. Klikněte na “Become a tester”. Přes Google Play stáhněte aktualizaci Android Auto. V nastavení vašeho telefonu najděte aplikace / Android Auto a smažte mezipaměť.

Někteří uživatelé pak hlásí, že pouhé vymazání mezipaměti pro aktivaci nového rozhraní nezabralo a museli odinstalovat všechny aktualizace Android Auto – případně celou aplikaci, pokud máte ve svém telefonu starší verzi Androidu, kde ještě není Android Auto součástí systému. Poté by mělo stačit Android Auto, respektive jeho aktualizace znovu nainstalovat.

Pokud si pak říkáte, proč jen jednoduše nestáhnout a nenainstalovat .apk soubor beta verze Android Auto, tak důvod je jednoduchý. Rozhraní Coolwalk totiž musí být aktivováno ze strany Googlu a jeho serverů, s pouhou beta verzí samotné aplikace tak nepochodíte. Se statutem “beta” se pak pochopitelně pojí také možné problémy s funkčností. Novou verzi sice testuji teprve pár hodin, ale zatím jsem se s problémy nesetkal. Alespoň ne s žádnými, které by nebyly přítomny i ve stabilní verzi. Pokud však budete s betou mít problém, stačí výše popsaný postup zopakovat s tím rozdílem, že zvolíte možnost “leave the program”.

Používáte už nové rozhraní Android Auto Coolwalk? Jak se vám líbí?