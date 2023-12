Elonovo AI Grok konečně míří k uživatelům! Čím je výjimečný?

Pokud sledujete Twitterový účet vizionáře Elona Muska pravděpodobně už jste o zavedení Groka několikrát slyšeli. Jde o zcela nový model generativní umělé inteligence, dle slov Elona daleko schopnější než dosavadní modely, jako například ChatGPT. Dokáže odpovídat na otázky a čerpá z podobné databáze. Dostupný bude v postranním panelu na platformě X.

Bude zatím pro předplatitele X Premium Plus a pouze uživatelům v USA. Dlouholetí předplatitelé získají prioritní přístup. Je založen na generativním modelu Grok-1 a byl trénován na datech z webu a výstupů od lidských asistentů. Jeho obrovskou výhodou je také začlenění dat z platformy X a navíc v reálném čase.

Same query on Grok, ChatGPT, and Bard! 🤯

We are vastly underestimating the power of real-time data. Grok nails it!

h/t Scobleizer pic.twitter.com/mWH8FMFxIG

— Bindu Reddy (@bindureddy) December 7, 2023