Vyplázněte jazyk na AI: Nový model slibuje bleskovou diagnózu nemocí s 98% úspěšností

Schopnosti AI nepřestávají překvapovat

Podle jediné fotky jazyka prý dokáže diagnostikovat různé nemoci

V odhadování výsledků má prý přesnost 98 %

Lékaři při kontrole nadarmo nepožadují, abyste na ně vyplázli jazyk. Říká se, že právě jazyk dokáže dokonale odrážet náš zdravotní stav. Podle toho, jakou má zrovna barvu, jestli na něm jsou pupínky nebo puchýřky, jestli má neobvyklý tvar nebo povlak, se dá údajně velmi přesně určit, jak jsme na tom po zdravotní stránce.

Když na sebe tedy ráno vypláznete jazyk do zrcadla, můžete z něj poznat, jestli vás netrápí nějaké závažné onemocnění. Stačí jen osvojit si základy čínské medicíny a zásady „věštění“ podle neobvyklých znaků na jazyku. A úplně stejně to může odhadnou i umělá inteligence. Stačí jí k tomu prý jediná fotka jazyka, a to klidně i ta méně kvalitní pořízená mobilem. Diagnóza by pak na 98 procent měla odpovídat realitě.

Běžné AI nástroje a modely jako ChatGPT vám v tomto ohledu nepomohou. Ale týmy vědců z univerzit Middle Technical University (MTU) v Bagdádu a University of South Australia v Adelaide vytrénovaly svůj vlastní model založený na strojovém učení. Nakrmily ho 5 260 snímky lidských jazyků a naučily ho, podle čeho diagnostikovat kterou nemoc. Diagnóza je podle nich v drtivé většině případů správná.

Zásadní jsou v tomto případě barvy na jazyku – právě podle nich znalci čínské medicíny dokážou s velkou úspěšností diagnostikovat cukrovku, nemoc srdce, špatně fungující játra nebo třeba i mrtvici. AI model expertů ze dvou univerzit dokáže pracovat se 7 barvami jazyka (červená, růžová, zelená, bílá, žlutá, modrá, šedá), analyzovat je a na jejich základě určit, co dotyčného člověka trápí.

Velkou výhodou je, že zatímco čekání na diagnózu od lékařů může trvat dny nebo týdny, od tohoto AI modelu se jí dočkáme za pár vteřin. Nicméně, k veřejnému užití zatím není. Pokud by v ovšem budoucnu byl k dispozici odborné veřejnosti, nebo dokonce všem uživatelům mobilů, mohlo by to znamenat obrovský pokrok v moderní medicíně.

Zkoušeli jste někdy detailně zkoumat svůj jazyk?

Zdroje: MDPI, Interesting Engineering