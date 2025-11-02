Máte rádi Photoshop, ale ne předplatné? Tohle je dar z nebes – a je to zdarma Hlavní stránka Zprávičky Canva spojila tři placené Affinity aplikace do jedné a oznámila, že je "zdarma navždy" Základní funkce pro editaci fotek, vektorů a layoutů jsou skutečně bez poplatku AI nástroje a pokročilé funkce ale vyžadují Canva Premium za 300 Kč měsíčně Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 2.11.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Když australská firma Canva loni koupila britský Serif, tvůrce oblíbených Affinity aplikací, kreativní komunita ztuhla. Affinity Photo, Designer a Publisher totiž roky představovaly alternativu k Adobe Creative Cloud – bez předplatného, bez neustálého odčerpávání peněz z účtu. Teď Canva všechny tři aplikace spojila do jedné a oznámila, že je zdarma. Navždy. Zní to příliš dobře na to, aby to byla pravda? Pojďme se podívat, kde je zakopaný pes. Je nová aplikace skutečně zdarma? Kde je ten háček? Co s tím? Je nová aplikace skutečně zdarma? Affinity aplikace byly vždy prezentovány jako odpověď na Adobe daň. Místo měsíčního předplatného za tisícovku jste zaplatili jednou zhruba 1 800 korun a software byl váš. Bez dalších poplatků, bez nucených updatů, bez cloudu. Pro grafiky, fotografy a designéry, kteří nechtěli platit Adobe každý měsíc, to byla záchrana. Canva teď tento model úplně otočila. Tři samostatné aplikace – Affinity Photo, Designer a Publisher – sloučila do jediné aplikace pro Windows a Mac. iPad verze má přijít později. A celé to má být zadarmo. Bez předplatného, bez jednorázového nákupu. Prostě stáhnete, nainstalujete a používáte. Canva to na svém webu tlačí opravdu tvrdě: „Affinity je teď zcela zdarma, navždy. Plnohodnotný, profesionální Affinity zážitek dostupný všem. Žádný háček, žádná oklešťená verze, žádné poplatky.“ Na konci stránky pak přidává šťouchnutí do Adobe: „Přestaňte si software pronajímat. Přestěhujte se sem.“ Kde je ten háček? Protože háček tam samozřejmě je. Ne zásadní, ale je. Základní funkce – retuš fotek, vektorové kreslení, práce s textem a layoutem – jsou skutečně zadarmo. To, co Affinity dělalo roky a za co jste platili, teď dostanete bez poplatku. Ale AI nástroje vyžadují placené Canva Premium členství. Konkrétně jde o generativní výplň, automatické mazání pozadí, AI zvětšování rozlišení fotek nebo rozostření pozadí u portrétů. Canva Premium stojí 15 dolarů měsíčně (300 Kč). To není málo, ale férově – jde o AI funkce, které v původních Affinity aplikacích nebyly. Druhý háček: musíte si vytvořit Canva účet. Bez něj aplikaci ani nespustíte. Canva tak získá databázi uživatelů, jejich emailů, potenciálně i dat o tom, co vytváříte. Firma sice tvrdí, že „neprodává vaše data, nemonetizuje vaši kreativitu a netrénuje AI modely na vašich dílech“, ale spoléhat se na sliby technologických firem bývá ošidné. A třetí detail: staré verze Affinity V2 byly před pár týdny staženy z webu. Pokud jste si je koupili dříve, fungují dál. Ale Canva neuvedla, jestli pro ně budou dál vycházet aktualizace. Pokud ne, uživatelé, kteří zaplatili tisícovku, možná brzy zjistí, že jejich software zastarává. Co s tím? Pokud jste doposud používali GIMP, Krita nebo jinou open-source alternativu, Affinity je teď zajímavá volba. Dostanete profesionální nástroje, které se téměř vyrovnají Photoshopu, a neplatíte za to ani korunu. Pokud vám stačí základní funkce bez AI, je to skvělá nabídka. Zatím je to zkrátka nejlepší alternativa k Adobe, která kdy existovala. A pokud to Canva udrží, kreativní komunita bude slavit. Co říkáte na nový model Affinity? Zdroj: The Verge, Affinity O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Adobe photoshop Úprava fotek Mohlo by vás zajímat Odkud oficiálně stáhnout Adobe Flash Player pro Android? Karel Kilián 3.10.2012 Nový certifikát o očkování v mobilu. Jak ho stáhnout a zobrazit? Miroslav Selz 9.6.2021 Google uvedl grafický editor, kterému stačí jen napsat, co má upravit Marek Houser 14.6.2023 Fotky Google dostávají super funkci. Jen nechápeme, proč ji neměly už dávno Adam Kurfürst 18.9.2024 Do starších Galaxy telefonů míří skvělá funkce z řady S22 Marek Houser 25.2.2022 Fotky Google a Galerie na OnePlus a Xiaomi umí spolupracovat. Konečně Libor Foltýnek 26.3.2024