Fotky Google nabízí kromě zálohování vašich fotografií a jejich synchronizací napříč zařízeními také opravdu širokou škálu editačních funkcí, a to od naprosto základních nástrojů až po zajímavější vychytávky poháněné umělou inteligencí. Jedna vcelku triviální možnost však v aplikaci dosud scházela a teprve nyní se začíná rozšiřovat mezi uživatele.

Mobilní appka Fotky Google umí váš obrázek otočit, a to buď snadno o 90°, anebo zcela dle libosti pomocí speciálního posuvníku, anebo zkosit. Obě tyto možnosti najdeme v sekci „Oříznout“ nabídky „Upravit“. Až teď se ale služba dočkává nástroje pro horizontální překlopení.

Google Photos seems to have finally added a button to flip images horizontally.

This is starting to become available for some users. Let me know if you see the button.

H/T i_mahadev on Telegram pic.twitter.com/qN7YtVGRbX

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 17, 2024