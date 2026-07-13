Hisense do toho šlape! Novou RGB Mini-LED televizi nabízí o 14 tisíc levněji a rozdává k ní soundbar za téměř 20 tisíc Hlavní stránka Zprávičky Hisense 85UR9S je 85" RGB Mini-LED televize s jasem až 5 000 nitů a zvukem Devialet 4.1.2. Nyní stojí 55 990 Kč místo 69 990 Kč (úspora 14 000 Kč, tedy −20 %) V ceně je navíc soundbar Hisense v hodnotě 19 990 Kč a předplatné Antik TV zdarma Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 13.7.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva RGB Mini-LED je nejzajímavější technologie letošního roku a Hisense je první, kdo ji dostal do rozumné cenovky — 85″ model teď na Alze koupíte za 55 990 Kč místo 69 990 Kč. CHCI TUTO TELEVIZI V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete obří obrazovku s nejmodernějším podsvícením a nechcete OLED.⚠️ Zvažte, že zahraniční recenzenti u řady UR9 zaznamenali občasné cukání v pohybu a že jde stále o LCD, ne OLED.💡 Za 55 990 Kč s dárkovým soundbarem jde o jednu z nejzajímavějších nabídek v prémiové kategorii. Proč je tahle televize zajímavá Klasické Mini-LED televize svítí bílým světlem, které se pak filtruje do barev. RGB Mini-LED míchá barvu přímo u zdroje pomocí červených, zelených a modrých diod, čímž dosáhne 100% pokrytí barevného prostoru BT.2020 — meta, na kterou běžné podsvícení nedosáhne. Prakticky to znamená rudou, která není do oranžova, a zelenou trávu, která nepůsobí jedovatě. Za 55 990 Kč ji teď na Alze pořídíte v 85″ úhlopříčce a zdarma dostanete soundbar Hisense HT Saturn, který běžně stojí 19 990 Kč. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Jas 5 000 nitů znamená, že sport nebo zprávy sledujete v poledne bez zatahování závěsů a obraz zůstane čitelný. Antireflexní vrstva navíc pohlcuje odrazy oken a lamp, takže na obrazovce nekoukáte sami na sebe. Hráči ocení 180Hz herní režim s VRR a AMD FreeSync Premium Pro — na PS5 nebo Xboxu to znamená plynulý obraz bez trhání a rozmazání ve svižných scénách. Zvuk řeší systém 4.1.2 laděný Devialetem s vestavěným subwooferem a horními kanály pro Dolby Atmos, takže na rozdíl od většiny televizí u téhle soundbar nepotřebujete hned první den, ale u této nabídky je zdarma, jak jsem uvedl výše. KOUPIT ZA 55 990 KČ Praktická stránka: montáž, porty, ovladač U 85″ úhlopříčky si dopředu změřte zeď i dveře — Alza naštěstí nabízí vynesení a montáž na zeď, což u panelu téhle velikosti rozhodně doporučuju využít. VESA úchyt je 600 × 400 mm. Konektivita počítá s hráči: tři plnohodnotné HDMI 2.1 a k tomu USB-C s DisplayPortem, přes který připojíte herní notebook nebo zrcadlíte telefon a rovnou ho nabíjíte. Detail, který potěší: ovladač se dobíjí solárním panelem, případně přes USB-C, takže s bateriemi je konec. Na co si dát pozor Televize je na trhu teprve tři měsíce, takže na Alze zatím nejsou žádná uživatelská hodnocení ani údaj o reklamovanosti — dlouhodobá spolehlivost prostě není ověřená a je fér to říct nahlas. Zahraniční recenze modelové řady UR9 hodnotí obraz velmi kladně, chválí jas i přesnost HDR, ale opakovaně narážejí na občasné cukání v pohybu (judder). A pozor na jeden marketingový detail: papírových 5 000 nitů je hodnota špičkového jasu na malé ploše, ne trvalý výkon celé obrazovky. Pořád je to LCD, takže absolutní černou OLED nepřekoná. UŠETŘIT 14 000 KČ Kdy to smysl nedává Jestli sledujete hlavně večer v zatemněné místnosti a nade vše ceníte dokonalou černou, ušetřené peníze radši investujte do menšího OLEDu. Pro majitele velkých obývacích pokojů, kteří chtějí sport a filmy ve světlé místnosti, je ale UR9S trefa. Verdikt: pro koho se vyplatí Za 55 990 Kč dostáváte 85″ televizi s technologií, kterou většina konkurence teprve chystá, a k tomu soundbar Hisense v hodnotě 19 990 Kč zdarma — po započtení dárku je reálná hodnota nabídky ještě výrazně lepší, než na jakou vypadá. Pokud vás láká obří obrazovka pro fotbalové mistrovství světa a filmy ve světlém obýváku, tohle je aktuálně jeden z nejsilnějších argumentů na trhu. Za tři měsíce na trhu klesla cena o čtrnáct tisíc, ale u čerstvé technologie s omezenými zásobami se na další slevu spoléhat nedá. CHCI UŠETŘIT 14 000 KČ Vzali byste obří 85″ RGB Mini-LED se soundbarem v ceně, nebo si za stejné peníze radši pořídíte OLED s dokonalou černou? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza HiSense slevy Televize Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? 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