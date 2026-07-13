Hisense do toho šlape! Novou RGB Mini-LED televizi nabízí o 14 tisíc levněji a rozdává k ní soundbar za téměř 20 tisíc

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
13.7.2026 16:00
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hisense rgb miniled tv webp
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RGB Mini-LED je nejzajímavější technologie letošního roku a Hisense je první, kdo ji dostal do rozumné cenovky — 85″ model teď na Alze koupíte za 55 990 Kč místo 69 990 Kč.

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Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete obří obrazovku s nejmodernějším podsvícením a nechcete OLED.
⚠️ Zvažte, že zahraniční recenzenti u řady UR9 zaznamenali občasné cukání v pohybu a že jde stále o LCD, ne OLED.
💡 Za 55 990 Kč s dárkovým soundbarem jde o jednu z nejzajímavějších nabídek v prémiové kategorii.

Proč je tahle televize zajímavá

Klasické Mini-LED televize svítí bílým světlem, které se pak filtruje do barev. RGB Mini-LED míchá barvu přímo u zdroje pomocí červených, zelených a modrých diod, čímž dosáhne 100% pokrytí barevného prostoru BT.2020 — meta, na kterou běžné podsvícení nedosáhne. Prakticky to znamená rudou, která není do oranžova, a zelenou trávu, která nepůsobí jedovatě. Za 55 990 Kč ji teď na Alze pořídíte v 85″ úhlopříčce a zdarma dostanete soundbar Hisense HT Saturn, který běžně stojí 19 990 Kč.

Klíčové parametry vysvětlené lidsky

Jas 5 000 nitů znamená, že sport nebo zprávy sledujete v poledne bez zatahování závěsů a obraz zůstane čitelný. Antireflexní vrstva navíc pohlcuje odrazy oken a lamp, takže na obrazovce nekoukáte sami na sebe. Hráči ocení 180Hz herní režim s VRR a AMD FreeSync Premium Pro — na PS5 nebo Xboxu to znamená plynulý obraz bez trhání a rozmazání ve svižných scénách. Zvuk řeší systém 4.1.2 laděný Devialetem s vestavěným subwooferem a horními kanály pro Dolby Atmos, takže na rozdíl od většiny televizí u téhle soundbar nepotřebujete hned první den, ale u této nabídky je zdarma, jak jsem uvedl výše.

KOUPIT ZA 55 990 KČ

Praktická stránka: montáž, porty, ovladač

U 85″ úhlopříčky si dopředu změřte zeď i dveře — Alza naštěstí nabízí vynesení a montáž na zeď, což u panelu téhle velikosti rozhodně doporučuju využít. VESA úchyt je 600 × 400 mm. Konektivita počítá s hráči: tři plnohodnotné HDMI 2.1 a k tomu USB-C s DisplayPortem, přes který připojíte herní notebook nebo zrcadlíte telefon a rovnou ho nabíjíte. Detail, který potěší: ovladač se dobíjí solárním panelem, případně přes USB-C, takže s bateriemi je konec.

Na co si dát pozor

Televize je na trhu teprve tři měsíce, takže na Alze zatím nejsou žádná uživatelská hodnocení ani údaj o reklamovanosti — dlouhodobá spolehlivost prostě není ověřená a je fér to říct nahlas. Zahraniční recenze modelové řady UR9 hodnotí obraz velmi kladně, chválí jas i přesnost HDR, ale opakovaně narážejí na občasné cukání v pohybu (judder). A pozor na jeden marketingový detail: papírových 5 000 nitů je hodnota špičkového jasu na malé ploše, ne trvalý výkon celé obrazovky. Pořád je to LCD, takže absolutní černou OLED nepřekoná.

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Kdy to smysl nedává

Jestli sledujete hlavně večer v zatemněné místnosti a nade vše ceníte dokonalou černou, ušetřené peníze radši investujte do menšího OLEDu. Pro majitele velkých obývacích pokojů, kteří chtějí sport a filmy ve světlé místnosti, je ale UR9S trefa.

Verdikt: pro koho se vyplatí

Za 55 990 Kč dostáváte 85″ televizi s technologií, kterou většina konkurence teprve chystá, a k tomu soundbar Hisense v hodnotě 19 990 Kč zdarma — po započtení dárku je reálná hodnota nabídky ještě výrazně lepší, než na jakou vypadá. Pokud vás láká obří obrazovka pro fotbalové mistrovství světa a filmy ve světlém obýváku, tohle je aktuálně jeden z nejsilnějších argumentů na trhu. Za tři měsíce na trhu klesla cena o čtrnáct tisíc, ale u čerstvé technologie s omezenými zásobami se na další slevu spoléhat nedá.

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Vzali byste obří 85″ RGB Mini-LED se soundbarem v ceně, nebo si za stejné peníze radši pořídíte OLED s dokonalou černou?

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O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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