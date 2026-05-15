Nejlevnější 75" televize v Česku! Hisense 75A6Q nestojí ani 12 tisíc, umí Dolby Vision a má solidní zvuk Hlavní stránka Zprávičky Hisense 75A6Q je 75" 4K televize s podporou Dolby Vision, HDR10+, 3× HDMI 2.1 a systémem VIDAA S kódem ALZADNY35 stojí 11 694 Kč místo původních 19 990 Kč (úspora přes 8 000 Kč) 75 palců do obýváku pod 12 tisíc – kombinace velikosti a ceny, která ještě nedávno neexistovala Jakub Kárník Publikováno: 15.5.2026 15:41 Třída velkých televizí dnes láme ceny způsobem, který by ještě před dvěma roky nikdo nepředpokládal. Hisense 75A6Q se s kódem ALZADNY35 dostal na 11 694 Kč, což za 75palcovou 4K televizi z modelové řady 2025 znamená cenu, kterou má smysl brát vážně. Plně vybavená TV pro filmy, sport a sledování seriálů pod 12 tisíc – to je nový standard nejnižší vstupní třídy. Co za 12 tisíc dostanete Co stojí za pozornost Verdikt Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete co největší obrazovku za minimum peněz pro filmy, seriály a běžné TV vysílání.⚠️ Zvažte, že jde o základní řadu Hisense – nečekejte Mini LED, lokální stmívání ani 120Hz panel pro hry.💡 Za 11 694 Kč dostanete 75″ 4K televizi s Dolby Vision, 3× HDMI 2.1 a předplatným Antik TV jako dárkem. Co za 12 tisíc dostanete Hisense A6Q je 4K LED televize s Direct podsvícením, podporou HDR formátů Dolby Vision, HDR10+ a HLG. Z výbavy potěší tři porty HDMI 2.1, což u základní řady není standardem – pro PS5 nebo Xbox Series X to znamená, že protáhnete konzoli bez kompromisů, jen se musíte smířit s tím, že panel jede maximálně na 60 Hz (ne 120 Hz pro plynulé hraní některých 120fps titulů). Systém VIDAA je vlastní Hisense platforma – ne tak rozsáhlá jako Google TV nebo Tizen od Samsungu, ale plynulá a obsahuje všechny relevantní aplikace včetně Netflixu, Disney+, HBO Max, Prime Video, Oneplay a SledovaniTV. K dispozici je hlasové ovládání s podporou češtiny a Apple AirPlay 2 i Chromecast. Zvukově dvojice 30W reproduktorů zvládne běžné sledování, pro filmovou kvalitu počítejte s pořízením soundbaru. Hisense EzPlay ulehčí jeho propojení. Co stojí za pozornost Pravda o této cenovce – jde o nejlevnější řadu Hisense a má to své dopady. Panel má jen 60Hz obnovovací frekvenci, takže pro náročné hráče s PS5, kteří chtějí 4K při 120 Hz, je to limit. Chybí lokální stmívání, takže kontrast v tmavých scénách nebude srovnatelný s dražšími Mini LED nebo OLED modely. Barevná hloubka 8 bit (bez FRC) je také pod úrovní vyšších tříd. Pokud jste si zvyklí na prémiový obraz, tady budete dělat kompromisy. Druhá realistická poznámka – 75″ televize potřebuje pozorovací vzdálenost minimálně 3 metry, ideálně víc. Naopak pro větší místnost je to skok, který významně mění zážitek ze sledování. Z balení potěší chytrý ovladač s hlasovým ovládáním a předplatné Antik TV v hodnotě 4 068 Kč zdarma po registraci. Verdikt Hisense 75A6Q za 11 694 Kč má jasnou cílovku – lidi, kteří chtějí co největší obrazovku za rozumné peníze a nedělají si iluze o tom, že dostanou špičkový obraz. Pro filmy a seriály na Netflixu, sledování fotbalu a běžné TV vysílání to je dostatečná televize.