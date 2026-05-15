TOPlist

Nejlevnější 75" televize v Česku! Hisense 75A6Q nestojí ani 12 tisíc, umí Dolby Vision a má solidní zvuk

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
15.5.2026 15:41
Ikona komentáře 0
Hisense 75A6Q jpg

Třída velkých televizí dnes láme ceny způsobem, který by ještě před dvěma roky nikdo nepředpokládal. Hisense 75A6Q se s kódem ALZADNY35 dostal na 11 694 Kč, což za 75palcovou 4K televizi z modelové řady 2025 znamená cenu, kterou má smysl brát vážně. Plně vybavená TV pro filmy, sport a sledování seriálů pod 12 tisíc – to je nový standard nejnižší vstupní třídy.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete co největší obrazovku za minimum peněz pro filmy, seriály a běžné TV vysílání.
⚠️ Zvažte, že jde o základní řadu Hisense – nečekejte Mini LED, lokální stmívání ani 120Hz panel pro hry.
💡 Za 11 694 Kč dostanete 75″ 4K televizi s Dolby Vision, 3× HDMI 2.1 a předplatným Antik TV jako dárkem.

CHCI 75″ TV ZA 11 694 KČ

Co za 12 tisíc dostanete

Hisense A6Q je 4K LED televize s Direct podsvícením, podporou HDR formátů Dolby Vision, HDR10+ a HLG. Z výbavy potěší tři porty HDMI 2.1, což u základní řady není standardem – pro PS5 nebo Xbox Series X to znamená, že protáhnete konzoli bez kompromisů, jen se musíte smířit s tím, že panel jede maximálně na 60 Hz (ne 120 Hz pro plynulé hraní některých 120fps titulů).

Systém VIDAA je vlastní Hisense platforma – ne tak rozsáhlá jako Google TV nebo Tizen od Samsungu, ale plynulá a obsahuje všechny relevantní aplikace včetně Netflixu, Disney+, HBO Max, Prime Video, Oneplay a SledovaniTV. K dispozici je hlasové ovládání s podporou češtiny a Apple AirPlay 2 i Chromecast. Zvukově dvojice 30W reproduktorů zvládne běžné sledování, pro filmovou kvalitu počítejte s pořízením soundbaru. Hisense EzPlay ulehčí jeho propojení.

Co stojí za pozornost

Pravda o této cenovce – jde o nejlevnější řadu Hisense a má to své dopady. Panel má jen 60Hz obnovovací frekvenci, takže pro náročné hráče s PS5, kteří chtějí 4K při 120 Hz, je to limit. Chybí lokální stmívání, takže kontrast v tmavých scénách nebude srovnatelný s dražšími Mini LED nebo OLED modely. Barevná hloubka 8 bit (bez FRC) je také pod úrovní vyšších tříd. Pokud jste si zvyklí na prémiový obraz, tady budete dělat kompromisy.

Druhá realistická poznámka – 75″ televize potřebuje pozorovací vzdálenost minimálně 3 metry, ideálně víc. Naopak pro větší místnost je to skok, který významně mění zážitek ze sledování. Z balení potěší chytrý ovladač s hlasovým ovládáním a předplatné Antik TV v hodnotě 4 068 Kč zdarma po registraci.

Verdikt

Hisense 75A6Q za 11 694 Kč má jasnou cílovku – lidi, kteří chtějí co největší obrazovku za rozumné peníze a nedělají si iluze o tom, že dostanou špičkový obraz. Pro filmy a seriály na Netflixu, sledování fotbalu a běžné TV vysílání to je dostatečná televize.

VYUŽÍT KÓD ALZADNY35

Co říkáte na tuto televizi?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024
DATART slevy

Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami

Jana Skálová
26.12.2024
televizor moderní obývací pokoj světlý

Nejlepší televize do 10 000 Kč (2024). Vybrali jsme aktuální špičku

Jakub Kárník
21.10.2024