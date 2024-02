5G modem Apple hned tak nebude. Qualcomm může slavit!

Apple se roce 2023 stal největším výrobcem mobilních telefonů na světě

Mnohem důležitější je jiné prvenství, Apple na svých telefonech vydělá nejvíce peněz

Peněz by chtěl mít ještě více, 5G modem Apple se ale hned tak neobjeví a Qualcomm slaví

Produkty od společnosti Apple skvěle fungují, to je zkrátka fakt. Provázanost hardwaru a softwaru je na velmi vysoké úrovni a čím více věcí si Apple vyvíjí sám, tím lepších výsledků je schopen dosahovat. Ostatně procesory od společnosti Apple se už roky řadí k těm nejlepším.

Ani Apple si ale (minimálně napoprvé) nedokáže poradit úplně se vším a některé úkoly jsou zkrátka nad jeho síly. Co mám na mysli? 5G modem, Apple totiž je už dlouhé roky závislý na společnosti Qualcomm, která do telefonů Apple iPhone dodává klíčovou součástku zajišťující podporu sítí páté generace.

5G modem Apple by byl super a výrobce do jeho vývoje investoval nemalé sumy peněz. Tentokráte se ale ukázalo, že Apple zkrátka lepší produkt nevytvořil. Řešení se tedy nabízelo, Apple a Qualcomm prodloužily stávající smlouvu a budou z nich kamarádi nejméně do roku 2027.

Můžeme předpokládat, že Apple to opět někdy s vlastním 5G modemem zkusí. Ostatně s tím počítá samotná společnost Qualcomm a zmiňuje to ve své výroční zprávě. Zatím se ale zdá, že od modemu s logem nakousnutého jablíčka nás ještě dělí pár let čekání.

Současně si dovolím dodatek na závěr – jsem si jistý, že Apple je schopen vyvinout výborný 5G model. Ale úplně bych nepodceňoval ani Qualcomm, z mého pohledu je to technologicky jedna z nejlepších společností současnosti, která do vývoje investuje obrovské prostředky a je schopna zaplatit ty nejchytřejší mozky z celého světa.

Uses for 5G Explained in 101 Seconds

Zrovna v této oblasti bych na místě Apple pravděpodobně couvnul a spokojil se s řešením, které nabízí Qualcomm. Ale jak známe Apple, dříve nebo později se v telefonech iPhone objeví jejich vlastní 5G modem. Už vidím tiskovou konferenci, kde se představují první telefony s touto funkcí a nad nimi je velký nápis – Apple znovu vynalezl 5G…

Posunul by 5G modem Apple telefony iPhone kupředu?

Zdroj: gsmarena