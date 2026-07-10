Nabídka, která se (ne)odmítá: PS Plus se slevou pro naštvané hráče Hlavní stránka Zprávičky Po oznámení konce fyzických her začali hráči rušit PS Plus a Sony reaguje slevami až 50 % Nejčastěji jde o 3 měsíce PS Plus Extra za polovinu, někomu Sony nabídlo 25 % z tarifu Premium na rok Nabídka ale nechodí všem ani okamžitě a nejlevnějšího tarifu Essential se skoro netýká Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 10.7.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Konec fyzických her, který Sony oznámilo od ledna 2028, pořád doznívá — a část hráčů se rozhodla hlasovat peněženkou. Rušení předplatného PS Plus je totiž rána, kterou firma cítí, protože právě předplatné se pro ni stalo zlatým dolem. A tak nasazuje záchrannou brzdu v podobě slev, kterým se dá s notnou dávkou ironie říkat „nabídka, která se neodmítá“. Když zaklepete na dveře s výpovědí Jednou rukou bere, druhou nabízí kupón Když zaklepete na dveře s výpovědí Podle zkušeností, které hráči sdílejí na Redditu, se scénář opakuje: ve chvíli, kdy se pokusíte předplatné zrušit, vytáhne Sony kupón. Nejčastěji nabízí 3 měsíce PS Plus Extra za poloviční cenu, někteří dostali 25 % z ročního tarifu Premium. Není to úplná novinka — podobné retenční slevy Sony posílalo i dřív — ale výše úspor je teď nápadně vyšší než obvykle. Háček? Nabídka nedorazí každému a ne vždy hned. A někteří protestující ji stejně odmítli; princip je pro ně nad pár ušetřených korun. Jednou rukou bere, druhou nabízí kupón A tady je ta pointa, která mi na tom přijde nejvýmluvnější. Sony jednou rukou utahuje šrouby — konec disků, zdražení PS Plus a naznačené další zvýšení cen — a druhou vám cpe slevový kupón, abyste náhodou neutekli z jeho ekosystému. Předplatné je totiž pro firmu klíčové právě teď, kdy disky mizí a konzole se kvůli drahým pamětem prodávají dráž. Malý bonus pro ostražité na závěr: kdo dnes zruší a za pár měsíců se vrátí, bude už platit vyšší, aktuální ceny — a nejlevnějšího tarifu Essential se slevy prakticky netýkají. Nechali byste se slevou přemluvit, nebo je konec disků čára, za kterou nejdete? Zdroj: PlayStation Lifestyle, Notebookcheck Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Playstation PlayStation 5 Sony Mohlo by vás zajímat Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Sony chce konkurovat Tesle, začne vyrábět svůj vlastní elektromobil. Afeela bude ale jen pro bohaté Jana Skálová 7.1.2025 Pozor, WhatsApp od 1. ledna přestane fungovat na spoustě mobilů. Týká se to i vás? Jana Skálová 22.12.2024 Nejlepší bezdrátová sluchátka do 2 000 Kč: Zazářil Marshall, nechybí nová Xiaomi Jana Skálová 30.10.2024 Tohle jsou nejporuchovější telefony za posledních pět let. Jak si vede vaše značka? Jakub Kárník 19.5.2023 Projekt Amethyst: Do PlayStationu by měla dorazit umělá inteligence, neuvěřitelně zlepší kvalitu her Jana Skálová 21.12.2024